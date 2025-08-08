為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    豪雨僅損植栽、土坡 「虎尾潮」治水見成效

    0728豪雨後，「虎尾潮」工程僅部分植被及土坡滑落。（記者李文德攝）

    2025/08/08 05:30

    以兩年重現期洪水位為界調整地勢 未影響主要建物

    〔記者李文德／雲林報導〕經濟部水利署在雲林投入逾九億元經費，進行「虎尾潮計畫」工程，一期進度逾九成，由於工程位於北港溪虎尾高灘地，民眾擔心連日豪雨是否受影響，第五河川分署指出，僅部分植栽、土坡受損，未有結構性破壞，主因是工程考量洪水淹漫位置而做調整。

    一期整治虎尾鐵橋27公頃高灘地

    「虎尾潮」是全國首個採國際競圖方式，規劃雲林最大河岸公園，工程採三期施作，一期將虎尾鐵橋約廿七公頃高灘地，打造河濱運動平台、綠色大階梯等，更有兼具防洪與濕地生態多樣性的青埔分洪道及草生地景。

    連日豪雨水位暴漲，有民眾擔心工程是否受影響，記者現場直擊，與五月時拍攝的照片相比，僅土坡部分滑落，主要建物未受影響。

    五河分署表示，此次豪雨在八月三日達最高水位，距離虎尾鐵橋梁底僅一公尺，目前一期工程進度九成，連日降雨僅部分植栽及土坡受損，未造成結構性損毀，預計九月十五日完工。

    五河分署副分署長李俊霖指出，一期工程規劃設計時考量洪水漫淹位置調整地勢，以兩年重現期洪水位為界，區分「人為活動」、「自然區域」，主要結構物皆設於洪水位上，且大致結構物在豪雨前完成，未造成損壞，針對土石滑落，將請施作廠商復原。

    二期連接堤頂步道 增2休憩廣場

    李俊霖表示，二期已在六月開工，將連接一期堤頂步道至平和橋約一．五公里、人行步道動線串連約一．二公里，增設兩處休憩廣場，預計明年四月完工；三期安慶圳工程，針對水質改善及環境營造，將於九月開工、後年完工。

