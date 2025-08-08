為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南化水庫放水兼排砂 有效減淤

    曾文水庫進行調節性放水，同步排砂，有效減淤。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫進行調節性放水，同步排砂，有效減淤。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者吳俊鋒、王涵平／台南報導〕○七二八西南氣流持續為山區帶來豪雨，供應民生用水的南化水庫瞬間被「灌飽」，上游逕流不斷湧入，因濁度飆升，來砂量高，啟動防淤隧道放水（見圖，記者吳俊鋒攝），排洪兼排砂，自來水公司第六區管理處昨天統計，已排砂一百廿五萬立方米，有效減淤。

    至於曾文水庫在西南氣流豪雨影響期間，也因達滿水位而透過各設施進行調節性放水，並同步水力排砂，累計排砂量四十七．三萬立方米，其中以防淤隧道排砂量最多，逾廿七．六萬立方米。

    由於觀測到上游入流的含砂濃度超過四千ppm，南化水庫開啟防淤隧道，排洪並排砂，最大量一度來到每秒九百立方米。防淤隧道從七月廿八日早上八點半起，到八月五日中午止，累計八天放水量逾二．五億立方米，確保水庫安全，也減緩淤積。

    中央補助屋損修繕拆除 申請從速、從簡

    此外，市議會昨聽取市府「丹娜絲颱風天然災害市府因應對策及處理情形」，議員李宗翰反映，中央公布加碼災損房屋修繕拆除補助後，圖卡已先廣傳出去，但區公所尚無法受理，導致民眾洽辦未果。市府表示，已著手研擬細節，從速、從簡縮短等待時間。市長黃偉哲說，如有民眾來洽詢，將先行受理登記，並儘快與中央對接確認申請表單格式。

