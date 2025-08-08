振興觀光 台南一見雙雕藝術季8/16登場

一見雙雕藝術季啟動儀式以清涼冰雕呈現「鹽路去旅行」。（記者王涵平攝）

2025/08/08 05:30

「鹽路去旅行」為主題 結合七股鹽雕與光雕 營造清涼感夏日旅程

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風重創雲嘉南濱海地區，為協助災區觀光儘速振興，二○二五一見雙雕藝術季八月十六日在七股登場，全國唯一結合鹽雕與光雕齊亮相，攜手《胖鯊魚鯊西米》「鹽路去旅行」。

請繼續往下閱讀...

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、台鹽董事長丁彥哲及地方各界人士，昨在七股鹽山為藝術季揭開序幕。今年活動以「鹽路去旅行」為主題，首度攜手LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》，以七股鹽山的鹽雕與井仔腳鹽田的光雕為主軸，打造濱海、創意與清涼感的夏日旅程。

攜手人氣貼圖《胖鯊魚鯊西米》

啟動儀式以清涼冰雕呈現，與會人士手持顏料注入冰雕，「鹽路去旅行」字樣逐漸浮現，如同在盛夏注入一抹沁涼，象徵藝術季正式清爽啟程。徐振能表示，今年七月因丹娜絲颱風及西南氣流影響，連日豪雨，雲嘉南濱海景點受創嚴重，各項活動暫停舉辦，為了讓遊客可以儘速回流，振興在地觀光經濟，管理處攜手台南市政府、七股鹽山及在地業者積極進行災後復原，並積極規劃行銷活動。

主會場展出11座大型鹽雕作品

八月九日起七股鹽山推出「風吹七Go」風箏嘉年華，同日交通部觀光署「台灣仲夏節」冰品巡迴車進駐七股遊客中心，搭配「鹽續 雲嘉南的生命力」主題展，推廣永續旅遊。

鹽雕八月十六日在七股鹽山開幕，光雕將視北門井仔腳鹽田復原狀況，預計十月十八日開展，系列活動延續至十一月十五日；主會場將展出十一座大型鹽雕作品，八月十六日至卅一日連續三個週末在七股鹽山舉辦「小小鹽雕師」體驗，邀請孩童創作鹽雕，感受鹽文化魅力；八月卅、卅一日「夏日親子戲水」體驗，讓親子們抓住暑假的尾巴，清涼一下；十月十八、十九日井仔腳鹽田「鹽田音樂展演」，為光雕活動的首週暖場；十月十九日有「白金微醺餐桌」。

協助災區觀光儘速振興，一見雙雕藝術季八月十六日在七股登場。（記者王涵平攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法