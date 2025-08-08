竹市青年租金補助執行率僅6％ 民代批

2025/08/08 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市涉貪停職的市長高虹安任內推動青年租金加碼補貼與祝妳好孕凍卵補助政策，市議員曾資程依據一一三年度審計室報告指出，這兩項政策的預算執行率皆不到兩成，顯示市府缺乏完整評估與有效執行，實質成效遠不如宣傳所言，是浮編預算及欺騙市民。

曾資程說，依審計室資料，青年租金加碼補貼從一一二年九月實施至一一三年底，僅核定補助二六五件，兩年分別編列預算一二一六萬元與兩千四百萬元，實際支出僅七十三萬與一四六萬，執行率僅約六％，嚴重偏低。主因原補助條件設限過嚴，政策規劃未貼近青年租屋實況，導致預算空轉；至於凍卵補助計畫，市府原估每年可補助上千人進行檢測與凍卵，卻僅完成檢測六六八人（一一二年）與五百廿人（一一三年），凍卵更僅八十六人與四十四人，預算執行率僅為十五．八％與十三．六％，未達實質效果。

市府表示，已主動通知符合資格的青年提出申請，目前申請補貼約一九一戶，將請租屋業者協助加強宣導。另凍卵補助今年將新住民配偶納入，並推動凍卵、中醫助孕調理、婚後孕前健檢三部曲，累計一八八人接受凍卵補助，有六人成功懷孕生子。

