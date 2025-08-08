竹市府毀壞東門市場創作 藝術家重繪「放大鏡」

新竹市府漆毀東門市長街頭藝術作品挨批，市府亡羊補牢邀藝術家 Candy Bird重繪牆面傳遞遠見意旨。（記者洪美秀攝）

2025/08/08 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府進行東門市場三樓改造工程，今年六月初竟將原本藝術家Candy Bird的創作直接漆掉塗銷，市府事前未詢問藝術家就直接破壞的行徑，挨批是「藝術killer」，此事經市議員劉康彥與劉彥伶揭露，市府亡羊補牢趕緊停工並邀請藝術家現勘，Candy Bird已重新彩繪新的牆面，並以「放大鏡」為名，希望傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」的概念，期盼政府單位能重視藝術作品原創性。

議員批市府是「藝術文化killer」

劉彥伶與劉康彥表示，Candy Bird是具代表性的街頭藝術家，在東門市場的創作是二○一六年作品，當時的時空背景，正是東門市場再次被社會關注的時刻。二○一五年由清大、交大同學組成開門工作室進駐東門市場，學生用導覽、藝術、工作坊、紀錄片等方式，試圖重現東門市場的生機。沒想到竟遭到市府的破壞，此事件也在藝術界引起軒然大波，痛批市府不重視藝術創作與在地歷史文化，是藝術文化的killer。

劉彥伶說，在開門工作室協助聯繫畫家本人到場現勘後，目前藝術家已再次完成新的彩繪作品，新彩繪名稱是放大鏡，意在傳達「重視藝術是凝聚地方的遠見」概念。她與劉康彥也提案要求工務處設定施工流程，並制定相關SOP，避免藝術創作因為工程而毀損，並呼籲市府記取此次教訓。

產發處：將避免公共工程破壞文化

產發處表示，對於外界所關心的公共藝術維護機制，也將做為後續制度檢討重點。未來將於工程規劃初期審慎評估各項施作對文化資產之潛在影響，避免類似情形再次發生，並落實公共工程與文化價值兼顧的政策目標。

新竹市東門市場3樓Candy Bird作品遭市府施工時塗銷，包括市議員劉康彥及劉彥伶都很關心，要求市府需邀藝術家再次創作，並訂定相關的工程SOP流程。（劉彥伶提供）

