    首頁　>　生活

    桃園中正路人行道剛改善 捷運施工又破壞

    桃園市政府都市發展局於年初完工的桃園區中正路人行道人本改善工程，近日部分路段因捷運施工而被削減。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府都市發展局於年初完工的桃園區中正路人行道人本改善工程，近日部分路段因捷運施工而被削減。（記者謝武雄攝）

    2025/08/08 05:30

    議員批局處橫向溝通不良 浪費公帑 捷工局：地盤改良完成就復原

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市市定古蹟桃園大廟景福宮為重要信仰中心，捷運綠線工程規劃時，為尊重文化資產，採用繞行方式，但民眾發現，市府年初才完成大廟周邊人行環境改善工程，最近廟旁中正路靠永安路一帶人行道，卻遭捷運工程破壞，質疑捷運路線早就定案，開挖根本是浪費公帑。

    捷工局主秘邱志強回應，捷運工程使用中圓潛盾機，隨時隨地都可能碰到檢修問題，檢修時必須設施工圍籬進行地盤改良，這次檢修剛好在路幅狹小的中正路上，為維持施工期間交通順暢，所以暫時削減部分人行道，改成路面供車輛通行，待地盤改良完成，會復原人行道，對包商的合約中要求道路挖掘（含人行道）後要恢復原狀，並未增加預算。

    民怨大費周章改善人行道 不久又拆掉

    市府都市發展局表示，去年下半年辦理景福宮周邊中正路人行道人本改善工程，今年一月廿六日完工，工程動工前有行文各單位，了解沒有衝突後才施作。

    議員黃家齊抨擊，做好不久的人行道，市府曾大肆宣傳是人本友善通行空間、消弭行人地獄，如今因捷運施工要拆除，無異浪費公帑；議員黃瓊慧認為，局處橫向溝通很重要，以本案為例，都發局可以等捷運工程完成後，再進行人行道工程，就不會剛建好又要拆；議員余信憲建議，乾脆把捷運工程通過道路（含人行道）的養護，全部交給捷工局，事權統一就不會有重複的情況。

    合約要求包商挖路要復原 未增加預算

    民眾抱怨，捷運路線早已定案，大費周章動工改善人行道後不久又拆掉，應該是市府於大罷免前想假裝有做事，現在捷運施工又必須拆掉；也有民眾質疑，這是要掩飾人行道設計不良，必須重做的過失。

