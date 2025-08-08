高雄台廿、廿九線搶通 加開管制通行時段

高雄山區道路陸續搶通，但仍有一定危險採管制通行。（民眾提供）

2025/08/08 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕○七二八西南氣流造成高雄市那瑪夏區台廿九臨十一線那瑪夏至甲仙五里埔路段，以及台廿線臨九三線便道勤和至復興路段中斷，公路局四日緊急搶通兩條主要道路，隨著隨著山區天氣放晴，工程單位加緊腳步加固，台廿九線昨起開放通行時段增為五個時段，台廿線今也增為三個時段，但都採管制通行。

公路局指出，四日搶通的台廿九臨十一線那瑪夏至甲仙五里埔路段，原本開放時段為下午五點到五點半，考量各災點復原工程及在地居民民生需求，通行時間滾動檢討調整為自昨日開始每日上午六點半至八點、上午十點至十點半、中午十二點至一點、下午三點至三點半、下午五點至六點，但不開放一般民眾通行，管制車種為僅開放五噸以下小型車通行，僅開放當地居民、工作需求、農產及救災物資運輸使用。

台廿線勤和至復興路段也於四日上午四點先搶通緊急維生便道，昨日再中午搶通台廿臨九十三線便道，今日起，通行時間為每日上午七點至八點、中午十二點至一點、下午五點至六點，其餘時段不開放通行，並禁止行人徒步及自行車、僅開放限制一．二公噸以下車輛通行。

此外，台廿線六龜寶來二橋至桃源區公所路段也因豪雨影響導致多處路基缺口，昨也搶通恢復通行，但因部分路段受損嚴重，短期暫無法恢復原有路寬及路面，僅開放三．五噸以下小型車通行。

