高雄輕軌末班車延後30分 運量增14%

高雄輕軌七月十二日開始延長末班車後，日均運量成長十四%，圖為輕軌末班車乘客上下車情形。（高捷提供）

2025/08/08 05:30

7/12起延至晚間10點半發車 日均運量比7月前11天 增加逾4千人

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌七月十二日起延長末班車，晚上十點改十點半發車，代操作輕軌的高雄捷運公司統計，延長後的七月每日平均運量三二二九七人次，比七月延長前增十四．四％，增幅相當「有感」，議員則建議再延長。

請繼續往下閱讀...

學生、通勤族肯定方便 盼再延長

輕軌原規畫首班車上午六點半、末班車晚間十點，尖峰時段班距約十分鐘，離峰時段班距約十五分鐘；隨運量持續增長，不少乘客反映末班車應再延長，班距也應再縮短。

坐輕軌上下學的王同學贊成輕軌夜班車延長，笑說以後去夢時代或駁二可以留晚一點；常利用高雄捷運通勤的陳先生認為，捷運深夜十二點都還有車班，輕軌若能再延長，等於多一條選擇，對民眾很方便。

高捷：累積更多資料 做為調整參考

捷運局與高捷公司經縝密規劃，於今年七月十二啟動末班車延長機制，將原本晚間十點的末班車延長到十點半，每日增加四圈共八趟次車次。

高捷統計，輕軌七月日均運量三○八五七人次，比去年七月增加五．七％；而七月十二日延長末班車後的七月中、後期日均運量三二二九七人次，比七月前十一天日均運量二八二三九人次增加逾四千人次，增幅達十四．四％。

相關數字讓高捷很「有感」，但因為七月間陸續遇到丹娜絲颱風及西南氣流停班課衝擊，運量相關數據也有波動，強調須再長期觀察、累積更多資料，才能呈現延長末班車的整體效益，做為輕軌後續營運調整、強化的參考。

議員：反映夜生活與觀光活動需求

長期關注輕軌營運的市議員張博洋表示，運量增長反映夜間通勤、娛樂、轉乘、觀光等諸多需求，建議捷運局、高捷持續追蹤夜間末班前後各時段人流，評估是否有進一步延長的必要性，以配合高雄夜生活與觀光活動成長，相信絕對有助經濟和城市活力提升。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法