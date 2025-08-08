為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    回饋內埔 酒商提供青年尋職津貼

    2025/08/08 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕來自荷蘭的知名啤酒商於屏東內埔購廠並進行生產後，為讓人口流失的屏東鄉鎮能留下更多在地青年，今年首度和屏東縣政府、內埔鄉公所合作，提供五千元的尋職津貼，而在酒廠所在地的內埔鄉尋職青年，更是祭出七千元的好康，酒商說，今年首辦主要針對在地弱勢的應屆求職青年。

    為協助屏東在地青年順利從校園銜接至職場，並緩解中低收入及低收入戶家庭青年在待業期間的生活壓力，酒商今年首度推出「屏東有根，青年有光—青年尋職津貼計畫」，該公司指出，屏東人口除高齡化，還有外流壓力，落實企業社會責任，並助應屆畢業青年留鄉就業。

    屏縣府統計，每年全縣約有三百位來自中低收入及低收入戶家庭的大學畢業生，其中約三十位是來自內埔鄉，這些應屆畢業生平均需花費約一百天左右才能進入職場，在等待就業期間，不僅面臨零收入，外在還有基本的生活開銷壓力，容易使其無法專心尋職。

    荷蘭啤酒商今年首度推出尋職津貼，針對今年應屆畢業的屏東縣青年，提供五千元的尋職補助，基於回饋在地鄉里，對設籍於內埔鄉的青年特別提高補助額度到七千元，協助青年挺過「無薪找工作」的空窗期，名額共七十位（內埔鄉親三十人、其他鄉鎮市四十人），額滿即止。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播