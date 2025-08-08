回饋內埔 酒商提供青年尋職津貼

2025/08/08 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕來自荷蘭的知名啤酒商於屏東內埔購廠並進行生產後，為讓人口流失的屏東鄉鎮能留下更多在地青年，今年首度和屏東縣政府、內埔鄉公所合作，提供五千元的尋職津貼，而在酒廠所在地的內埔鄉尋職青年，更是祭出七千元的好康，酒商說，今年首辦主要針對在地弱勢的應屆求職青年。

為協助屏東在地青年順利從校園銜接至職場，並緩解中低收入及低收入戶家庭青年在待業期間的生活壓力，酒商今年首度推出「屏東有根，青年有光—青年尋職津貼計畫」，該公司指出，屏東人口除高齡化，還有外流壓力，落實企業社會責任，並助應屆畢業青年留鄉就業。

屏縣府統計，每年全縣約有三百位來自中低收入及低收入戶家庭的大學畢業生，其中約三十位是來自內埔鄉，這些應屆畢業生平均需花費約一百天左右才能進入職場，在等待就業期間，不僅面臨零收入，外在還有基本的生活開銷壓力，容易使其無法專心尋職。

荷蘭啤酒商今年首度推出尋職津貼，針對今年應屆畢業的屏東縣青年，提供五千元的尋職補助，基於回饋在地鄉里，對設籍於內埔鄉的青年特別提高補助額度到七千元，協助青年挺過「無薪找工作」的空窗期，名額共七十位（內埔鄉親三十人、其他鄉鎮市四十人），額滿即止。

