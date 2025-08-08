為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《美暫課20%關稅》屏縣4方案 加碼補助企業、農民

    屏縣蘭花產業興盛，蝴蝶蘭出口佔全台五成。（記者羅欣貞攝）

    2025/08/08 05:30

    提供利息補貼 增加研發轉型補助 辦理國內外行銷及拓展更多通路

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕美國對台灣課徵暫時性關稅廿％，於美東時間七日起實施；屏東縣以中小企業以及蝴蝶蘭外銷影響較大，縣府昨強調，已經提前準備四大方案加碼補助，全方面協助企業及農民。

    引進中央資源 協助降低影響

    屏東縣政府發言人王品晴表示，美國目前公布我國暫時性的關稅為廿％，我國政府也持續和美方進行磋商，希望有機會再降低，這也是縣府希望的方向，讓對產業的影響可以降到最低，目前屏東縣以中小企業以及蝴蝶蘭的外銷影響比較大，縣府將提供相關的行政流程引進中央資源等等，採專案的方式從簡、從速、從寬，協助企業盡量降低關稅對於產業以及民生的影響。

    王品晴表示，屏東縣府已經提前準備了四大方案加碼補助企業與農民，包含貸款額度兩百五十萬元以內，利息補貼加碼補助一碼，為期六個月；研發轉型補助每案加碼上限為兩百五十萬元，另外還有爭取海外訂單補助，每案加碼上限也是兩百五十萬元，並且主動關心產業以及勞工後續情形。

    蝴蝶蘭外銷 每公斤補助10元

    此外，農產品部分，將另外補助外銷蝴蝶蘭的業者每公斤十元，並且針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚等，辦理國內外的行銷以及拓展更多的市場通路，全方面的協助企業以及農民。

    屏縣府也進一步說明，屏東製造業主要外銷產業為金屬製品製造業、電子零組件製造業、基本金屬製造業、食品製造業等，多數未位於經濟部管轄的產業園區範圍內，且為中小型企業。農產品部分以蝴蝶蘭影響較大，全台蝴蝶蘭出口以屏東蝴蝶蘭最多，佔近五成。

