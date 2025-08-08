台東產學合作 推動AI導入智慧醫療

台東馬偕紀念醫院與國立台東大學與工業技術研究院三方簽署「東部大健康產業發展合作協議書」，盼能為偏鄉醫療增加動能。（記者劉人瑋攝）

2025/08/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東馬偕紀念醫院與國立台東大學與工業技術研究院三方合作，共同簽署「東部大健康產業發展合作協議書」，三方將攜手推動智慧醫療系統建構、生成式AI應用開發與AI醫療人才培育，初期將先導入工研院在外骨骼的自研軟硬體，遠端協助長照對象。

台東馬偕紀念醫院院長王光德表示，AI結合臨床觀察建置可複製的智慧醫療示範點，尤其對於癌症、血癌等重大疾病的早期辨識與後續照護，將可大幅提升效率與準確性，透過AI整理文書並審視病歷「雜事交給AI」，省下醫生時間可多照顧病人，還能發現醫生診斷是否有效、擬定未來診治方式。

請繼續往下閱讀...

工研院執行長陳立偉表示，台東是一個很好智慧醫療驗證場域，期待以科技結合專業場域、人才培育及基礎設施的建立，也期待藉著此次合作，未來可以做到智慧醫療及智慧養護。

陳立偉說，初期會投入外骨骼輔具，用於在宅醫療與醫院，透過輔具內感應器，醫生可在遠處查覺到病人狀況，未來借助東大繼續研發或訓練AI、AI教育推廣與實作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法