    首頁　>　生活

    新北補助老屋整建拉皮 每案最高1500萬

    新北市板橋區文化路卅七年的九層樓華廈，整建拉皮後，提升美觀與居住安全。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決老舊建築物外牆磁磚剝落、管線雜亂等問題，新北市政府提供整建維護立面修繕補助，並推動「示範街道環境改善計畫」，每案最高補助一千五百萬元，其中板橋區文化路一段有兩社區獲得市府補助老屋拉皮，目前已完工。

    都市更新處指出，板橋區文化路一段一棟屋齡約卅七年的九層樓華廈，因外牆磁磚掉落，住戶擔心砸到路人，影響公共安全，積極整合向市府申請整建維護補助，獲補助九四○萬元；同一路段另一處屋齡約四十年的四層樓公寓，住戶申請「示範街道環境改善計畫」補助。二處社區皆翻新外牆，重新貼磁磚或施作仿石漆塗料、規劃格柵、整理管線等，成為整齊具現代美感的建築。

    都更處長康佑寧說，市府推動整建維護補助，提供建築物外牆立面修繕、增設電梯、耐震補強等補助，累計核准四一六案，只要符合條件，每案最高補助一千五百萬元，目前研議放寬申請同意比例、增加補助項目。

    新北市板橋區文化路卅七年的九層樓華廈，因外牆磁磚掉落，住戶申請整建維護補助，圖為施工前。（記者賴筱桐攝）

