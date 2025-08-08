板橋江翠重劃區130戶社宅 年底完工

2025/08/08 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府在板橋江翠北側市地重劃區興建社會住宅，將於今年底完工，提供一三○戶社宅單元，預計明年上半年公告招租、下半年入住，將採租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群。

市府城鄉發展局局長黃國峰指出，江翠段社宅基地位於板橋區華江一路，鄰近江翠國小及江翠國中，距捷運江子翠站步行只要六分鐘；為一棟地上十一層、地下三層共一三○戶的青年社會住宅。

黃國峰表示，建築物規劃一至二樓設置公共托老中心、身心障礙者社區式日照中心等社福設施，結合辦公與商店空間，提供機能完善、方便舒適的環境；三樓以上為社會住宅單元，保留五％提供身障戶入住，量體集中配置，使開放空間最大化，融合綠建築、智慧建築、住宅性能評估等，打造宜居生活空間。

副市長陳純敬說，社宅政策需要長期穩健推動，新北市透過多元策略增加社宅數量，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等，與中央合作興辦三萬六千戶社宅，其中板橋區規劃中、興建中及已完工的社宅總計五六八八戶。

