音樂美食市集 新北福隆生活節明登場

〔記者俞肇福、賴筱桐／新北報導〕交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）明天起一連兩天，在新北市貢寮區福隆沙灘大草坪舉辦「福隆生活節」，有「海風音樂會」和「山海市集」，民眾可以吹海風、聽音樂、嘗美食。另外，新北市政府明天下午在板橋市民廣場舉辦「印尼移工文化嘉年華」，邀請有「印尼五月天」之稱的GiGi樂團等演唱，還有印尼美食。

東北角管理處長游麗玉指出，今年「山海市集」網羅廿五家風格商家，集結各地精選好味與特色商品，包含大東北角觀光圈及北海岸皇冠海岸觀光圈的特色店家。活動第二天則有「二三五冰品巡迴車」，民眾可以買到各地特色冰品。

每日午後有「海風音樂會」，由天馬戲創作劇團、小男孩樂團、讓樂團、麋先生MIXER、白安、鼓潮音樂等樂團與歌手接力演出，讓民眾在海風中享受音樂的魅力。活動詳情請上東北角觀光資訊網，或搜尋東北角之友臉書粉絲專頁。

印尼移工文化嘉年華 明板橋嗨唱

此外，新北市勞工局與印尼駐台辦事處為讓印尼移工、新住民紓解思鄉情懷，明天下午一點卅分在板橋市民廣場舉辦「印尼移工文化嘉年華」，邀請有「印尼五月天」之稱的GiGi樂團壓軸演唱，並有舞團及印尼歌手Kiki Asiska、Musicta表演，現場還有印尼特色美食攤位，並穿插摸彩活動。

