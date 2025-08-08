淡江大橋明年通車 增闢桃園機場快線

淡江大橋預計明年通車，因應交通需求，新北市交通局將新闢「桃園機場快線」等3條快捷公車路線。（資料照）

2025/08/08 05:30

淡水微型轉運站年底前完工 規劃3快捷公車 串連板橋及淡水八里觀光

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕連接新北市淡水區與八里區的淡江大橋預計明年通車，交通局指出，因應交通需求，在淡江大橋沙崙路匝道南側微型轉運站預計今年底前完工，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通運具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」、「淡水—八里觀光公車路線」等快捷公車路線。

通車後 淡水八里車程省25分鐘

交通局運輸管理科長林詩欽表示，淡江大橋通車後，將可縮短淡水至八里十五公里行車距離，尖峰時段可節省約廿五分鐘車程，交通局同步規劃「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水─八里觀光公車路線」三條新快捷公車路線，正公告徵選營運業者，詳細班距、收費、啟用時間待定案後公告。

至於微型轉運站工程，林詩欽說，已於七月進場施工，預計今年底前完工，配合淡江大橋通車時程啟用，未來微型轉運站將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」營運模式。

三峽長福橋改建 拚春節前部分通行

新北市長侯友宜昨天也視察三峽河長福橋改建暨周邊環境營造工程進度，長福橋是唯一一座採取山型斜索不對稱雙拱橋設計的景觀橋，目前主橋主梁及橫梁鋼構安裝已完成，將力拚於農曆年前開放主橋中間六公尺寬度供行人通行，整體工程預計明年七月竣工。

侯友宜表示，目前工程進度已達六十％，施工單位於去年四月拆除舊橋，為減少拆橋後的不便，施工團隊迅速開闢國光路停車場，增加停車格數量；並在工區構台旁設置兩公尺寬臨時人行便橋，供行人日間通行，縮短繞行距離。

水利局長宋德仁說，改建後的新長福橋將提升梁底高程，橋墩由兩座減為一座，橋台亦配合退縮，完工後通水斷面可增加十八％，符合三峽河防洪標準，新橋橋寬將從現有十五公尺增加至廿五公尺，提供更寬敞的通行空間，滿足在地假日觀光人潮需求。

宋德仁指出，主橋將陸續完成大小拱圈安裝，十二月起展開橋面工程，並預計農曆年前開放中間六公尺寬度供行人通行，後續將完成橋面景觀、照明、光雕及堤頂步道等設施，整體工程預計明年七月完工。

新北市長侯友宜（中）視察長福橋改建工程進度。（記者翁聿煌攝）

