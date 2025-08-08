為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    0403震損停業 花蓮國軍英雄館開拆

    位在花蓮市的國軍英雄館，因去年0403強震受損嚴重列為紅單，主建物昨天動工拆除。（記者王錦義攝）

    位在花蓮市的國軍英雄館，因去年0403強震受損嚴重列為紅單，主建物昨天動工拆除。（記者王錦義攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市的國軍英雄館在去年○四○三強震受損列為紅單危樓，中華民國軍人之友社理監事會通過拆除案，主建物昨起進場施工，分兩階段拆除，預計明年二月完成；軍友社表示，雖然建物拆掉，已與在地旅宿業者合作，以優惠價格持續提供軍人住宿。

    花蓮國軍英雄館自一九八七年啟用至今近四十年，為地上六層、地下一層建物，曾是國軍官兵、榮民眷屬落腳處，因位處市中心，也是不少遊客住宿選擇。去年花蓮強震，館方第一時間疏散遊客及員工，幸無傷亡。

    震後國軍英雄館外牆、結構都有受損，被鑑定為紅單危樓，立即封館停業。花蓮縣軍人服務站長黃鍾昌說，經專業評估後判定建物不宜再使用，為安全考量，中華民國軍人之友社理監事去年開會決議拆除。

    根據「國家文化記憶庫」資料，花蓮國軍英雄館原址為紀念阿美族人開發花蓮的展示館，由在地阿美族人募資興建，日治時期一九二八年，昭和天皇在擔任太子時，曾下榻於此，而後改為昭和紀念館，戰後變成中山堂，曾作為消防隊址及民防指揮部等，一九八七年改建為國軍英雄館。

