為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蘭陽媽祖文化節年花千萬 未訂績效指標遭檢討

    宜蘭縣政府邀請南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽祖「雙媽會師」，預告蘭陽媽祖文化節開跑。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府邀請南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽祖「雙媽會師」，預告蘭陽媽祖文化節開跑。（記者王峻祺攝）

    2025/08/08 05:30

    9月26至28日 全台10多媽祖廟齊聚宜蘭海陸遶境

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽媽祖文化節是宜蘭縣年度宗教盛事，由宜蘭縣政府和南方澳進安宮舉辦，將在九月廿六日至廿八日舉行海、陸遶境。審計部宜蘭縣審計室針對去年活動提出檢討，要求縣府建立效益評核機制；縣府回應，去年參加人數已較前年增加八千人次，也是評核的重要指標。

    縣府︰去年增8千人次參加

    宜蘭縣府昨邀請南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽祖「雙媽會師」，在縣民大廳預告蘭陽媽祖文化節開跑，將在九月廿六日海上遶境，廿七日連袂出巡，並邀全台十六座媽祖宮廟齊聚，為信眾祈福。

    民眾滿意度僅75％ 仍待精進

    不過，宜蘭縣審計室指出，縣府舉辦蘭陽媽祖文化節多年，每年編列近千萬元預算，迄未訂定量化績效衡量指標，無法評核活動投入資源及效益達成情形，有待建立活動效益評核機制，以有效提升執行效益；另外，民眾對於宗教文化活動結合行銷觀光作法的滿意度只有七成五，尚有精進空間。

    文史人士籲回歸民間自發辦理

    宜蘭文史工作者林正芳認為，台灣是宗教自由國家，由公部門編列經費支持特定宗教辦活動並不公平，媽祖遶境應回歸民間自發性辦理，避免補助時間一久，失去自發性力量。

    宜蘭縣政府民政處表示，媽祖文化節每年參與人數估計有十萬人次，且連年增加，今年活動豐富，預計會再提升，觀光效益可能超過往年，活動參與人數是效益評估中重要指標。

    據了解，縣府民政處也有意把蘭陽媽祖文化節交給民間籌組協會辦理，但至今尚無具體進度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播