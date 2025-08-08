蘭陽媽祖文化節年花千萬 未訂績效指標遭檢討

宜蘭縣政府邀請南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽祖「雙媽會師」，預告蘭陽媽祖文化節開跑。（記者王峻祺攝）

2025/08/08 05:30

9月26至28日 全台10多媽祖廟齊聚宜蘭海陸遶境

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘭陽媽祖文化節是宜蘭縣年度宗教盛事，由宜蘭縣政府和南方澳進安宮舉辦，將在九月廿六日至廿八日舉行海、陸遶境。審計部宜蘭縣審計室針對去年活動提出檢討，要求縣府建立效益評核機制；縣府回應，去年參加人數已較前年增加八千人次，也是評核的重要指標。

縣府︰去年增8千人次參加

宜蘭縣府昨邀請南方澳進安宮珊瑚媽祖、雲林西螺福興宮太平媽祖「雙媽會師」，在縣民大廳預告蘭陽媽祖文化節開跑，將在九月廿六日海上遶境，廿七日連袂出巡，並邀全台十六座媽祖宮廟齊聚，為信眾祈福。

民眾滿意度僅75％ 仍待精進

不過，宜蘭縣審計室指出，縣府舉辦蘭陽媽祖文化節多年，每年編列近千萬元預算，迄未訂定量化績效衡量指標，無法評核活動投入資源及效益達成情形，有待建立活動效益評核機制，以有效提升執行效益；另外，民眾對於宗教文化活動結合行銷觀光作法的滿意度只有七成五，尚有精進空間。

文史人士籲回歸民間自發辦理

宜蘭文史工作者林正芳認為，台灣是宗教自由國家，由公部門編列經費支持特定宗教辦活動並不公平，媽祖遶境應回歸民間自發性辦理，避免補助時間一久，失去自發性力量。

宜蘭縣政府民政處表示，媽祖文化節每年參與人數估計有十萬人次，且連年增加，今年活動豐富，預計會再提升，觀光效益可能超過往年，活動參與人數是效益評估中重要指標。

據了解，縣府民政處也有意把蘭陽媽祖文化節交給民間籌組協會辦理，但至今尚無具體進度。

