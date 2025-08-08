為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    夏日盛事！太魯閣．山市集 現身七星潭

    第四屆「太魯閣．山市集」在亞泥與玻士岸部落攜手推動下展開，部落攤商踴躍參與，凝聚文化與產業能量。（亞泥提供）

    第四屆「太魯閣．山市集」在亞泥與玻士岸部落攜手推動下展開，部落攤商踴躍參與，凝聚文化與產業能量。（亞泥提供）

    2025/08/08 05:30

    〔記者劉力仁／台北報導〕花蓮七星潭將於八月十六、十七日迎來夏日文化盛事「太魯閣．山市集」，活動由亞洲水泥與玻士岸部落會議共同舉辦，地點為七星潭賞星廣場，集結部落文化、創意產業與觀光活力，打造融合山海魅力的文化平台。

    亞洲水泥力挺玻士岸部落主辦

    主辦單位表示，活動匯集超過三十個由太魯閣族人親自經營的攤位，展售手作工藝、農特產品、原民服飾與創意料理，呈現玻士岸部落的多元創意。現場也將安排太魯閣族樂舞演出與文化體驗活動，邀請民眾親身參與。

    自二○二二年創辦以來，「太魯閣．山市集」從花蓮出發，走進都市，讓部落產品跨越地域限制，成功拓展能見度。亞洲水泥一路陪伴，從策展規劃、組織動員，到行銷拓展，提供實質支持。今年活動首次由玻士岸部落獨立主辦，象徵三年來部落與亞泥相互合作的成果，落實亞泥與在地部落「共存共榮」企業理念。

    亞泥表示，長期深耕花蓮，以實際行動支援部落發展，從教育、災後重建，到文化傳承與產業推廣，陪伴部落逐步建立穩固的自主發展基礎。今年更可見部落青年主動投入市集規劃與執行，從活動設計、攤位招商、社群行銷到現場導覽，展現文化在世代間的傳承力與行動力。「部落蘊含豐富的人才與文化，只要有合適舞台，就能展現令人驚豔的創造力。樂見部落以自身節奏，走出屬於自己的文化與經濟之路。」

    產品展售、樂舞演出 下週六日登場

    玻士岸部落會議則指出，「太魯閣．山市集」不只是展售平台，更是族人與亞泥共同打造的文化舞台。透過產品展售、手作課程與樂舞演出，希望讓更多人理解原住民的生活樣貌，期盼吸引更多人走進部落，成為文化永續的支持者。

    部落會議強調，透過「太魯閣．山市集」，希望吸引旅客與在地居民熱情參與，讓更多人認識花蓮多元的文化魅力，為部落產業與觀光創造新契機。

    熱門推播