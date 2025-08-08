TAICA修課人數倍增 教部：將優化課程

教育部長鄭英耀（中）昨於立院強調，台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）第二學期修課人數已近倍增。左為台師大校長吳正己。（記者方賓照攝）

2025/08/08 05:30

彌補學校無AI專任老師問題 去年9月快速整合網路授課

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推動台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA），提供學子更多AI相關課程，但首期能修完課且取得學分者僅四到六成，遭質疑成效不彰。教育部長鄭英耀昨於立院強調，第二學期修課人數已近倍增，且通過率達七成五，將持續擴增並優化課程。

第二學期通過率達75％

國民黨立委葛如鈞針對參與校數從二十五校增至五十五校表示肯定，但他指出，只有四到六成能修完課並取得學分，且選課人數持續衰退，甚至有學校修課人數、通過人數掛蛋。

民進黨立委陳秀寳認為學程出發點立意良善，也受到業界期待，教育部應該思考檢討改進、優化課程。

鄭英耀指出，TAICA是希望整合大學資源，彌補許多學校沒有AI專任老師的問題，去年快速整合清大、成大、台大的AI教授，在九月開了五門網路課程，有近二五○○人修課。

學校開實體課 學生轉陣營

鄭英耀表示，第一學期有一三二二位、五成六學生沒通過，不排除部分學校課程內容難，另有學校是AI領域老師增加並開課，學生選擇修習實體課。

他強調，第二學期有四四○○人修課，有三三○○人通過。團隊正思考不同程度的課程，進行調整。

