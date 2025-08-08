RSV嬰兒殺手 醫籲慎防感染

寶寶1歲前感染RSV住院風險是流感16倍，醫師提醒家長注意預防；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕一名出生七個月的女嬰送托保母家出現咳嗽、喉嚨有痰、體溫升高，家長原以為是小感冒，沒想到後續高燒飆破卅八度、日夜爆哭，就醫診斷竟是「呼吸道融合病毒」（RSV）作怪，即使父母停工照護，但因無特效藥，仍花上一週才見好轉。醫師表示，RSV是嬰幼兒殺手，一歲前感染住院風險是流感十六倍，呼籲千萬別輕忽。

呼吸道融合病毒 無特效藥 寶寶高燒咳喘爆哭 照料者身心俱疲

女嬰的母親說，寶寶感染期間一日三餐拍痰、吸鼻涕，天天與病毒纏鬥，大小身心俱疲，但她已算幸運，保母收托的另一名小孩也確診RSV，甚至呼吸喘、出現「咻咻聲」，嚴重到住院。

台大醫學院小兒科特聘教授黃立民表示，兩歲前RSV感染率高達九成，一歲前罹病住院風險更是流感十六倍，因為可能呼吸匆促，每分鐘狂喘四十、五十下，氧氣供應不足，且吃不下、睡不著易脫水，必須住院救治，但只能症狀治療，沒有特效藥。

黃立民指出，RSV易引發群聚感染，過去產後護理之家、托嬰中心都有案例。此外，染病寶寶再感染風險高，若早產兒本身有肺部纖維化會加劇，一般嬰兒則發生氣喘增加四倍。

1.6萬元長效針劑問世

黃立民說明，老人有疫苗可打，嬰幼兒只能仰賴單株抗體，政府目前提供早產兒、先天性心臟病新生兒打六針，每針效力達一個月。

黃立民指出，今年有長效型單株抗體問世，一針中和抗體可維持一年，要價一萬六千元，但比過去每針一萬多元連打六次省下許多支出，還可避免寶寶罹病的住院開銷，部分歐美國家已納公費，建議政府跟進，家長亦可評估是否於寶寶一歲前自費接種。

