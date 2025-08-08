為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    消除C肝 台灣提前達標

    衛福部表示，台灣在C肝消除的努力上展現明確成效，預計今年可提前達標，並向世界衛生組織（WHO）西太平洋區辦公室(WPRO)申請消除C肝認證事宜，使C肝不再成為我國公共衛生的威脅。（記者鍾麗華攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕衛福部昨在行政院院會報告「二○三○世衛消除C肝目標─台灣提前達標之防治策略與現況」，指台灣在消除C肝的計畫性指標，已達成世界衛生組織（WHO）二○三○年的目標，預計今年十一月至十二月間，向WHO西太平洋地區（WPRO）遞交消除C肝認證申請，也會持續推動監測系統。

    預計年底向世衛申請認證

    衛福部指出，台灣自二○一七年起，健保開始給付口服抗病毒藥物（DAA），並逐步擴大給付範圍，從最初限定肝纖維化程度，到二○一九年全面放寬，讓所有慢性C肝病人都能接受治療；二○二○年擴大C肝篩檢年齡自四十五至七十九歲（原住民為四十到七十九歲），今年八月起再下修篩檢年齡為卅九歲，以找出更多潛在的感染者。

    衛福部表示，根據最新統計數據顯示，我國在消除C肝的計畫性指標已達成WHO的二○三○年目標。在一般族群（四十五到八十四歲）中，診斷率、治療率均逾九成；預防方面，安全的醫療注射及輸血血品安全皆已達到WHO設定的百分百目標。卓越成果，也獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）肯定，將我國在國家行動計畫、資金挹注、政策承諾及消除行動執行等四個層面，評為最高等級標準。

