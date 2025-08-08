首例赴中被蚊叮 回台確診屈公病

我國疾管署已將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert）。（資料照）

40多歲女性廣東疫區訪友染疫 經治療已出院

〔記者林惠琴／台北報導〕中國廣東屈公病疫情燒到台灣了！疾管署昨公布新增一例屈公病境外移入，為居住中部四十多歲本國籍女性，上月至廣東佛山及深圳拜訪友人，期間曾被蚊子叮咬，返台出現發燒等症狀確診，所幸經治療已出院；這是今年首例中國移入屈公病。

疾管署副署長曾淑慧表示，該名女性結束廣東行程後，七月卅日返台，卅一日發燒，八月一日因紅疹、腳踝及四肢疼痛等就醫並住院，經採檢送驗確診屈公病，在一般病房住到四日出院；同住家人沒有疑似症狀，將監測至八月廿六日。

曾淑慧指出，該女返台後都待在家裡，未到其他地方旅遊或工作，且當地衛生局接獲醫院通報後，已採取疫調，了解病人居家環境、病媒蚊密度等情形，並進行孳生源清除、化學防治工作，目前研判後續衍生本土傳播疫情可能性小。不過，她也呼籲，各地天氣轉晴，民眾應加強清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，以降低屈公病等蚊媒傳播疾病風險。

疾管署籲國人前往疫區 落實防蚊

曾淑慧提醒，我國已將廣東的屈公病旅遊疫情建議等級列為第二級「警示」（Alert），要對當地採取加強防護，呼籲規劃前往廣東或其他屈公病流行地區的民眾，除注意手部衛生、呼吸道禮節外，還要落實防蚊措施，包含穿著淺色長袖衣褲，使用政府核可含敵避、派卡瑞丁或伊默克成分防蚊液，並居住在設有紗窗紗門的住所等。

今年累計17例屈公病 皆境外移入

疾管署統計，今年累計十七例屈公病，均為境外移入，為近六年同期最高，感染國家以印尼十三例為多，其次為菲律賓二例、斯里蘭卡及中國廣東各一例。

另全球發展中心藉由模型分析推估，未來廿五年內發生類似新冠大流行的新興傳染病疫情可能性約四十七至五十七％，疾管署在台大醫院、台北榮總、成大醫院設置特殊病原科技照護示範中心，其中台大醫院昨已啟動國外返台疑似特殊病原傳染病病人收治演練，可望提高防疫韌性。

