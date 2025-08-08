丹娜絲、728災後復原條例 560億納9縣市

民進黨志工團投入人力、物力協助台南災區重建。（南市民進黨部提供）

特別預算分期編列 施行期限至後年底

〔記者鍾麗華、邱芷柔、楊綿傑、黃宜靜／台北報導〕行政院院會昨通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」，院長卓榮泰拍板特別預算編列五六○億元，納入包括台南市、高雄市、嘉義縣市及屏東縣等九縣市，施行期間自生效日至二○二七年十二月卅一日，草案將送立院審議。

卓揆指出，前天已拜會立法院，院長韓國瑜承諾會以最快速度將風災特別條例納入議程安排，未來條例三讀通過後，政院會儘速提出特別預算案。

草案規定，主管機關為行政院工程會，預算上限為五六○億元，並以分期編列特別預算方式支應，經費來源得移用年度歲計賸餘或舉措債務，且為因應救災及復原重建工作的緊急需要，中央執行機關得報經行政院同意後，在第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分。

草案定義的災區，為丹娜絲颱風及七二八豪雨受創地區，包括台南市、高雄市、嘉義縣市及屏東縣等因豪雨、大豪雨而致災的地區，以及台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等有因此致災的地區，其範圍由行政院公告。

根據草案，災區復原重建項目共計九項，包含農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、自來水與瓦斯及燃氣設施、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，末款則增列概括項目，保留彈性，以符實需。

草案也規範，由各執行機關領取的津貼、補助、救助、慰助金及其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。條例自公布日施行，期限自生效日至二○二七年十二月卅一日。

丹娜絲募款適用728雨災？ 待政院指示

丹娜絲風災募款專案截至八月六日已募得二．九八億餘元。賑災基金會表示，募款雖是針對風災發起，但颱風過後天氣不穩定，因西南氣流引發連日豪雨，地方災損不斷擴大，是否將七二八雨災納入專案救助範圍，需等候行政院指示，預計下週一有更明確說明。

而教育部號召公私立學校媒合熟識或合作工班，投入協助災區民眾進行復原重建，累計已有十四校加入，參與支援工班數量也增加到五十四個。

農業部統計至昨日下午五點，全台農損已達三億六五一八萬元，受損作物主要為柿子，約六九三八萬元；區域則以屏東縣損失一億一四五三萬元（占卅一％）最多。

