《慶祝父親節》海科館 8/8起3天男性免費入館

2025/08/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕歡慶八月八日父親節，國立海洋科技博物館於今天到十日推出「爸」氣登場主題活動，規劃多項精彩內容，讓平日辛苦的爸爸放鬆一「夏」。活動期間，一連三天，只要是男性皆可以免費進入主題館、特展及潮境智能海洋館參觀。活動詳情請上海科館官網查詢。

海科館規劃父親節限定活動，包含夢幻「人魚藝術展演」、戶外「山海藝術節」及親子同樂的「海洋波光．彩繪燈飾手作課程」，不僅讓爸爸放鬆，也讓孩子與家人有機會共同創造美好時光。特別的是，展演活動融合在地特色與海洋文化，呈現出別具風格的夏日藝文饗宴。

海科館館長王明源表示，父親節不只是對父親的致敬，更是家人共享時光的好機會。

王明源說，九日下午於碧水巷廣場有在地表演團體演出，包括八斗國小竹搖琴、基隆慾望劇團及虎劇團，帶來節奏感與戲劇性的熱力演出，展現基隆的山海魅力；九日與十日十四時至十六時，主題館一樓入口大廳展演池將上演人魚藝術展演，結合舞蹈與音樂營造奇幻氛圍。此外，九日與十日期間，每日開設兩場親子手作課程，邀請親子攜手製作專屬燈飾，留下美好記憶。

