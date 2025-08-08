為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《慶祝父親節》海科館 8/8起3天男性免費入館

    2025/08/08 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕歡慶八月八日父親節，國立海洋科技博物館於今天到十日推出「爸」氣登場主題活動，規劃多項精彩內容，讓平日辛苦的爸爸放鬆一「夏」。活動期間，一連三天，只要是男性皆可以免費進入主題館、特展及潮境智能海洋館參觀。活動詳情請上海科館官網查詢。

    海科館規劃父親節限定活動，包含夢幻「人魚藝術展演」、戶外「山海藝術節」及親子同樂的「海洋波光．彩繪燈飾手作課程」，不僅讓爸爸放鬆，也讓孩子與家人有機會共同創造美好時光。特別的是，展演活動融合在地特色與海洋文化，呈現出別具風格的夏日藝文饗宴。

    海科館館長王明源表示，父親節不只是對父親的致敬，更是家人共享時光的好機會。

    王明源說，九日下午於碧水巷廣場有在地表演團體演出，包括八斗國小竹搖琴、基隆慾望劇團及虎劇團，帶來節奏感與戲劇性的熱力演出，展現基隆的山海魅力；九日與十日十四時至十六時，主題館一樓入口大廳展演池將上演人魚藝術展演，結合舞蹈與音樂營造奇幻氛圍。此外，九日與十日期間，每日開設兩場親子手作課程，邀請親子攜手製作專屬燈飾，留下美好記憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播