棕熊疑腫瘤復發 動物園擬安寧照護

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園的棕熊「小喬」今年三月剛手術移除位於鼠蹊部破裂的乳腺腫瘤，也檢查出肺部的腫瘤轉移，較去年更加嚴重。園方表示，近日「小喬」開始出現喘促、精神與食慾下降等臨床症狀，照養及醫療團隊發現牠左下腹皮膚出現脫毛紅腫，不排除腫瘤有復發跡象，將啟動安寧照護評估。

台北動物園表示，現年推估至少廿四歲的「小喬」，在二○○六年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，「小喬」在二○二三年健康檢查中，就發現罹患乳腺腫瘤，園方安排外科手術摘除。

去年定期追蹤檢查，「小喬」肺部出現腫瘤轉移病灶，今年三月近鼠蹊部的乳腺處出現轉移腫塊，進行第二次乳腺瘤摘除大手術，該腫瘤性質為惡性，電腦斷層影像檢查也顯示肺部轉移病灶有惡化狀況。

「小喬」術後雖經過約一個半月休養，經照養及醫療團隊悉心看護勉強度過最危險的關鍵期，但近幾日保育員發現「小喬」出現喘促、沒精神與食慾下降等症狀，與醫療團隊討論後，決定為牠安排進一步生理及影像檢查，以了解「小喬」目前的身體狀況，作為動物福祉評估與後續決策的依據。

