北捷與桃捷台北車站 試辦輪椅互助借用

北捷台北車站將與桃捷台北車站試辦輪椅互助借用服務。 （記者何玉華攝）

2025/08/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕翻譯家何穎怡日前從台北捷運台北車站要轉乘機場捷運，發現北捷無輪椅協推服務，也無法借用輪椅，在臉書分享之前從台南坐台鐵到高雄轉捷運，台鐵及高捷的無縫接軌服務，感慨是「兩個世界」。台北市議員何孟樺獲知提出書面質詢，指北捷輪椅借用僅限站內，四處有轉乘輪椅協推服務，但未包含北車站到機捷、北捷松山站至台鐵松山站，造成無障礙服務斷層。北捷表示，北捷台北車站將與桃捷台北車站試辦輪椅互助借用服務，其它轉乘的車站，原就有輪椅互助借用，協助旅客接駁。

何孟樺指出，北捷各站都有輪椅借用服務，但範圍僅限站內。轉乘台鐵、高鐵的輪椅協推服務四處，分別為北車B3、板橋站、南港站及北門站至機捷詢問處。北捷北車站至桃捷北車站、北捷松山站至台鐵松山站間則無，輪椅也無法外借出站，造成無障礙服務斷層。

何孟樺表示，北捷鼓勵民眾到北門站轉乘，但對多數民眾來說，北車站轉乘是最短路線，也是多數民眾習慣選擇的站點，北捷應在北門站、北車站都提供相同服務，北捷松山站至台鐵松山站間亦應提供服務。

北捷表示，原先的輪椅借用原則是「當站使用」為限，為提升不同運輸界面的轉乘服務品質，繼松山站、南港站、板橋站、三重站及北門站可轉乘台鐵、高鐵或桃園捷運車站，北捷台北車站將與桃捷台北車站試辦輪椅互助借用服務；借用的旅客搭乘列車後，會由車站人員將輪椅收回，確保後續可持續服務其他有需求的旅客。

