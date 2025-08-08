為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《台北》7月CPI 蔬菜受豪雨影響上漲

    台北市果菜批發市場，昨天蔬菜每公斤批發價格五十二．七元，每公斤平均上漲四．四元。（記者孫唯容攝）

    台北市果菜批發市場，昨天蔬菜每公斤批發價格五十二．七元，每公斤平均上漲四．四元。（記者孫唯容攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者何玉華、孫唯容／台北報導〕台北市主計處公布今年七月物價變動情況，七月消費者物價指數（CPI）較上月上漲○．六四％，主因蔬菜受颱風豪雨影響，外食費上漲，加上暑期旅遊旺季，娛樂費用上漲影響，只有成衣價格下跌。食物類上漲○．九五％，其中蔬菜類上漲一三．七八％、肉類上漲二．一一％、外食費上漲○．五四％，但水果價格下跌七．三二％。

    昨蔬菜平均批發價漲4.4元

    台北市市場處表示，中南部蔬菜產區受七月底至八月初連續多日豪雨侵襲，影響復耕蔬菜生長，造成蔬菜產量供應受影響，昨台北市果菜批發市場蔬菜到貨量八五一公噸，每公斤批發價格五十二．七元，每公斤平均上漲四．四元。為平穩蔬菜價格，北農配合台北市政府，再次啟動第三波「平穩價格蔬菜」措施。

    北農持續釋出平穩價格蔬菜

    市場處表示，為平穩蔬菜價格波動，已要求台北農產公司延續購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，透過大台北地區超市通路，在八月八日至十四日釋出平穩價格蔬菜總計約七○公噸。北農指出，除實體通路外，北農嚴選電商平台也推出「有機平穩價格蔬菜箱」，每日限量三○○箱，內含多款本地生產的有機葉菜、根莖與菇類蔬菜，供消費者於線上平台選購。

    主計處指出，教養娛樂類上漲二．九七％，是受暑期旅遊旺季，娛樂費用上漲四．八三％所致；衣著類、雜項類都因部分業者折扣促銷，呈下跌情況；而交通及通訊類、醫藥保健類及居住類費用較六月上漲，但交通及通訊類因受國際油價下跌七．六二％影響，較去年同期下跌一．五七％。

