為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市環局認女隊員不適合搬重物拒調任 罰30萬

    2025/08/08 05:30

    勞動局判定性別歧視 環局︰衡量可承受體力 已提訴願

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局公布今年上半年違反《性別平等工作法》遭裁罰之事業單位，今年上半年違反性平工作法案件共有十件，僅兩件沒有裁處罰鍰，其中有六成是因「雇主未盡工作場所性騷擾防治義務」受裁罰。資料顯示，總裁罰金額為一○四萬元，其中單一案件裁罰金額最高者為台北市環保局，該案涉及女性因體能因素不適合搬運重物而拒絕調隊，由勞動局判定為性別歧視，罰鍰金額卅萬元，此案正在訴願中。

    環保局環境清潔管理科長鄧淞駿說明，一名女性清潔隊員申請從信義區吳興分隊調到三張犁分隊，然該分隊鄰近市府與大巨蛋，多有大型活動，需要搬運重物，隊長考量勤務特性與隊員體能而拒絕。科長補充，三張犁分隊與隊員過去的工作內容不同，並認為隊員所提出的調任理由「離家近」不合理，隊員居住地離兩個工作場所路程相近，因此隊長沒有同意調任。勞動局嘗試讓雙方溝通，但隊員沒有意願，直接申請調離信義區隊，勞動局則判斷此案為性別歧視，開罰環保局卅萬元。

    該申請調隊的女性清潔隊員則說，她於去年十月初次申請調職被駁回，是因為隊長希望有駕照者優先。因此在十一月再度申請，理由為「喜歡三張犁，離家近」，並附上駕照後再度申請。不料，又收到發還的申請表上面寫：「居住地同為信義區，且兩分隊僅有十分鐘車程。另三張犁女性同仁居多，又活動過程中體力負荷繁重，建請以男性優先。」

    環保局認為，拒絕調任並不是性別歧視問題，而是衡量勞工可以承受的體力。環保局也提到，調任到分隊會依序等待，在該名隊員申請前，已有四人在排隊，「填『離家近』這個理由當然先拒絕你。」鄧淞駿表示，不清楚勞動局為何直接罰錢，案件已提起訴願。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播