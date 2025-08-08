蔣萬安動用「超徵34億」因應關稅衝擊 挨批杯水車薪

2025/08/08 05:30

蔣稱必要時動用基金、二備金 議員質疑太早喊 促先普發現金

〔記者董冠怡、甘孟霖／台北報導〕美國對台灣課徵廿％對等關稅，台灣時間昨天中午十二點開徵，另將對輸美半導體課徵一百％關稅，如果承諾在美設廠或正在設廠則可豁免。台北市長蔣萬安昨天出席交通安全宣導活動前受訪 表示，會先以去年超徵的卅四億元稅收，協助企業及勞工因應關稅帶來的衝擊。台北市政府評估基本金屬、金屬製品、汽車零組件、塑橡膠製品等產業影響較大，已研擬產業輔導、勞動協助、稅捐緩繳、青年支持、福利扶助五大面向因應措施，目前尚無法提供具體數據。議員認為蔣萬安太早喊，這卅四億元只是杯水車薪。

請繼續往下閱讀...

北市府規劃5大面向措施

蔣萬安指出，美國總統川普對外公布的內容，遠比總統賴清德、行政院長卓榮泰告訴大家的來得多，目前訊息還很混亂，中央政府應該盡快出面，完整說明台美關稅談判內容和具體方案，了解問題才能面對、解決問題，現今仍在「抓瞎」，會先用卅四億元因應，必要時各局處包括勞動權益基金、產發基金可移緩濟急，或是動用第二預備金。

台北市政府說明，這次美國實施對等關稅，將影響台灣產業出口競爭力，其中，台北市以基本金屬、金屬製品、汽車零組件、塑橡膠製品等產業影響較大，輸美競爭力削弱，導致如訂單流失、客戶轉單、研發延後等風險，若對美貿易量趨緩，進而影響整體經濟動能，台北市在消費、就業、資本市場等面向，也可能連帶受到波及；半導體相關關稅衝擊尚未明朗，會持續追蹤。

對於產業及勞動市場可能面臨的衝擊，市府規劃五大面向措施，有產業輔導，強化企業體質、資金協助、拓銷多元市場；勞動協助，穩定就業措施、短期上工方案；稅捐緩繳，地方稅延分期繳納；青年支持，青創貸款、協助青年就業、留學貸款利息補貼；福利扶助，受影響民眾急難救助、三安計畫（安全、安定、安心，即通報預防、心理支持與人力培訓、補助措施）。

市府說，中小企業專案融資、稅捐緩繳及穩定就業等措施已上線，有需求的企業和民眾可至市府官網首頁「因應美國關稅議題服務專區」查詢申請。相關輔導及輔助措施所需經費將先由年度預算調整、基金預算或二備金支應，如有不足，辦理追加預算或於下一年度預算程序因應。

民進黨籍市議員許淑華表示，關稅還沒塵埃落定，就喊出台北市卅四億元可以支應，要求蔣萬安提出具體內容，什麼都還沒確定就急著喊，不過是博取政治紅利，爭奪話語權的投機行為，這樣台北市要不要先普發現金？先處理好可以發給市民的二萬元，產業由中央來努力，如果關稅能降低樂觀其成，接下來看川普如何出招再來因應。

議員︰等中央方案 地方再配合

國民黨籍市議員張斯綱認為，這卅四億元只是杯水車薪，這部分是大環境問題，等中央有方案之後，地方再來配合，北市以服務業、商業金融業為主，衝擊目前還看不太出來，然而美國對台關稅已上路，中央也不能再說是暫時，而是要好好向國人完整報告。

市府副發言人蔡畹鎣呼籲，許議員應以同樣標準檢驗中央、普發一萬不要再拖；至於關稅一案，是誰頻頻預測失準、說空話，相信社會都會檢驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法