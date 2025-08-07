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    遠征歐洲手球賽 新北漳和國中奪3冠

    新北市漳和國中手球隊參加「二○二五義大利蒂拉摩國際手球分齡賽」，奪得U14女子組、U16女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

    新北市漳和國中手球隊參加「二○二五義大利蒂拉摩國際手球分齡賽」，奪得U14女子組、U16女子組冠軍。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市漳和國中手球隊今年暑假遠征歐洲，參加「二○二五義大利蒂拉摩國際手球分齡賽」，儘管強敵環伺，球隊團結合作、發揮實力，一舉拿下Ｕ十四男子組、Ｕ十四女子組及Ｕ十六女子組等三項冠軍，稱霸全場為台灣爭光。新北市長侯友宜昨天在市政會議表揚選手及學校，並頒發廿萬元培訓金。

    侯友宜表示，漳和國中手球隊在國際賽事交出亮眼成績，凸顯學校對手球運動的深耕與投入，也代表新北體育團隊在國際賽場上的堅強實力，感謝校方長期支持體育發展，期許未來引領選手在世界舞台持續突破、再創佳績。

    體育局指出，今年義大利蒂拉摩國際手球分齡賽，漳和國中隊員面對來自歐洲各國體型高大的對手毫不畏懼。Ｕ十六女子組隊長吳育珊說，雖然雙方體型有差距，但台灣隊員憑著日常訓練的扎實基礎與團隊默契，即使面對密集賽程，依然堅持到底、力抗強敵。

    漳和國中手球隊教練李協政強調，這次參賽目標不僅是爭奪獎盃，更重要的是讓球員透過國際賽事，汲取各國的技術與戰術經驗，學習在壓力中隨機應變，尤其面對歐洲選手的身高優勢，選手們更要善用靈活身手與智慧迎戰。

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