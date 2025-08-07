為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公務員人力荒 新北鼓勵內升留才

    2025/08/07 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕高齡化、少子化社會來臨，人力結構改變，公務員面臨人才流失嚴重。新北市長侯友宜表示，近年市府透過跨領域訓練培養專才，鼓勵員工內部拔擢升遷，目前內升人員占比達七成，希望優秀人才深耕新北。

    人事處長林正壹昨在市政會議報告指出，據考選部資料，全國公務人員高考三等技術類科連續二年均不足額錄取，二○二三年報考一萬七四一人，需用一七三七人、錄取一六○八人，不足額一二九人；二○二四年報考一萬卅二人，需用一八八二人、錄取一七八四人，不足額九十八人。

    另外，新北市去年高考三級技術類科需用名額三三九人、錄取一八八人，不足額一五一人。人事處解釋，不足額部分各單位視業務需求，後續再增加錄取名額，因此和全國數據有落差。

    林正壹表示，市府透過彈性用人、福利加碼、強化後援、精進人力等四大作為，因應人力短缺問題，包括人才留任、建置跨域及績優人才資料庫、跨領域職務歷練、鼓勵內升等，調升約僱和臨時人員薪資至基本工資一．一倍（三萬一四四九元）；擴大員工健檢與偏遠地區心理諮商服務，並拓展徵才管道，強化教育訓練。

    侯友宜說，新北市府員工晉升以「內升為主、外補為輔」，目前內升人員比例達七十％，積極向中央爭取福利和待遇提升，包括工程人員不開業獎金、動保人員危險職務加給、外勤社工專業加給等，希望建構友善職場環境，減輕員工的家庭、人際與財務壓力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播