公務員人力荒 新北鼓勵內升留才

2025/08/07 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕高齡化、少子化社會來臨，人力結構改變，公務員面臨人才流失嚴重。新北市長侯友宜表示，近年市府透過跨領域訓練培養專才，鼓勵員工內部拔擢升遷，目前內升人員占比達七成，希望優秀人才深耕新北。

人事處長林正壹昨在市政會議報告指出，據考選部資料，全國公務人員高考三等技術類科連續二年均不足額錄取，二○二三年報考一萬七四一人，需用一七三七人、錄取一六○八人，不足額一二九人；二○二四年報考一萬卅二人，需用一八八二人、錄取一七八四人，不足額九十八人。

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另外，新北市去年高考三級技術類科需用名額三三九人、錄取一八八人，不足額一五一人。人事處解釋，不足額部分各單位視業務需求，後續再增加錄取名額，因此和全國數據有落差。

林正壹表示，市府透過彈性用人、福利加碼、強化後援、精進人力等四大作為，因應人力短缺問題，包括人才留任、建置跨域及績優人才資料庫、跨領域職務歷練、鼓勵內升等，調升約僱和臨時人員薪資至基本工資一．一倍（三萬一四四九元）；擴大員工健檢與偏遠地區心理諮商服務，並拓展徵才管道，強化教育訓練。

侯友宜說，新北市府員工晉升以「內升為主、外補為輔」，目前內升人員比例達七十％，積極向中央爭取福利和待遇提升，包括工程人員不開業獎金、動保人員危險職務加給、外勤社工專業加給等，希望建構友善職場環境，減輕員工的家庭、人際與財務壓力。

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