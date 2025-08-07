數碼寶貝重現 八里城市沙雕展8/16登場

新北市「八里城市沙雕展」8月16日將於左岸公園開幕。（記者翁聿煌攝）

2025/08/07 05:30

打造22座精緻沙雕與6座光雕藝術裝置 還可免費學沙雕技藝

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「八里城市沙雕展」將於十六日在八里左岸公園開幕，今年展覽首度攜手經典動畫「數碼寶貝」IP，以「被選召的孩子們」為主題，打造廿二座精緻沙雕與六座光雕藝術裝置，邀請大小朋友重溫動畫故事與角色人物，展期至十月十二日止，為期五十八天。

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展出58天 小小沙雕師今午起報名

市府高灘地工程管理處長黃裕斌表示，過去沙雕展多以自由創作為主，今年首度嘗試與國際知名IP合作，雖然在創作細節與溝通協調更具挑戰性，但成果值得期待，展區規劃四大章節，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」，讓民眾彷彿置身動畫情境中。

黃裕斌說，今年加入數位互動元素，民眾可透過心理測驗找到專屬數碼夥伴，完成任務還能體驗進化過程，感受數碼世界的魅力，完成互動體驗的民眾，可於十六日開幕當天晚間六點半起兌換限量好禮，後續每個假日為下午二點起兌換，每天限量一百份。

此外，展覽期間的八月十六日、廿三日、卅日及九月十三日，規劃「沙雕師工作坊」，每場次九十分鐘，限八至十五歲青少年報名參加，由專業沙雕師授課，帶領學員從基礎堆沙、觀察到立體造型實作，學習沙雕技藝並親手創作專屬作品，啟發藝術創意，報名時間今天中午十二點起，免費參加，場次名額有限，額滿為止。

永和仁愛公園 紙風車明晚演出新劇

另外，紙風車劇團將於八月八日晚上七點在新北市永和仁愛公園演出全新劇碼「台灣幻想曲」，開放民眾免費欣賞，當天適逢父親節，適合親子參與。

永和區長周慶珍表示，「台灣幻想曲」由五段表演組成，分別為鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰的「唐吉軻德」；結合肢體動作與世界名畫，展現力與美的「身體練習曲」；透過歡樂有趣的互動，推廣愛惜食物、不浪費等永續觀念的「剩食的逆襲」；接著是講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義故事的「後山天使」；壓軸的是如魔法般的黑光秀，蘊含專屬永和鄉親祝福的「慶典的喜悅」。

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