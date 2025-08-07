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    不到半小時收60元 花蓮智慧停車疑超收

    花蓮智慧停車系統五月啟用，但有民眾質疑他停車未滿半小時卻被收了60元。（記者王錦義攝）

    花蓮智慧停車系統五月啟用，但有民眾質疑他停車未滿半小時卻被收了60元。（記者王錦義攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動智慧交通，今年五月起在市區一四二九個路邊停車格，布設新式地磁感應裝置，動態偵測車輛停入及駛離時間，減少開立紙本繳費單人員巡邏時間。但有民眾反映設計不佳，有超收費用問題；縣府建設處回應，若計費有問題可洽停車廠商。

    縣府︰可洽詢停車廠商

    民眾投訴說，在花蓮市國聯二路停車單顯示下午一點八分停入停車格，辦完事情隨即開車離開，之後在國聯五路停車，第二張停車單顯示下午一點廿六分停入，從第二張的停車時間來看，證明前一個地點的停車時間不到半小時，但他至超商繳費時，第一張停車單竟要收費六十元，質疑智慧停車後台計費系統有問題。

    民眾表示，按照「花蓮縣公有收費停車場管理自治條例」規定，小型車路邊停車每卅分鐘十元，第一張應該繳費十元，第二張六十元，兩張合計七十元，但繳費時掃描停車單的QR Code，第一張停車單顯示六十元，第二張也是六十元，他共繳一二○元，多繳了五十元。

    建設處表示，民眾遇到繳費或停車問題有疑義，可依照停車繳費單上面的電話，和路邊停車委外廠商聯繫，相關人員會協助處理，確認停車資訊，或洽縣府建設處交通科，將相關資料轉交委外公司確認。

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