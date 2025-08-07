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    宜蘭童玩節自駕客多 推搭專車折扣50元

    宜蘭國際童玩節鼓勵搭乘專車遊園，推出票價折扣50元優惠。（記者王峻祺攝）

    宜蘭國際童玩節鼓勵搭乘專車遊園，推出票價折扣50元優惠。（記者王峻祺攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕針對宜蘭國際童玩節活動，審計部宜蘭縣審計室今年報告指出，去年自駕遊客七成五，搭乘大眾運輸前往園區比例僅約一成，建議文化局祭出誘因，提高遊客乘車意願。宜蘭縣文化局表示，遊客自駕占多數，為鼓勵搭乘專車，童玩節推出五十元票價折扣，並加開轉運班次因應。

    自駕75％ 搭大眾運輸僅1成

    宜蘭縣審計室指出，連續二年針對童玩節委託宜蘭大學對遊客進行線上問卷，分析使用小客車前往會場占比，前年七十二．四％、去年七十五．一％，而搭乘包含客運等大眾運輸比例，前年八．六％、去年十一．一％。

    回程無直達車 審計室促增班

    審計室表示，去年從台北直達會場客運，包括首都一五七○、葛瑪蘭一九一七、大都會九○二八及國光一八七九等，每日上午各有一至三班次，但下午未提供回程車，建議文化局研議增進班次並提升誘因，鼓勵遊客搭乘。

    文化局︰遊客自駕留宿順遊

    文化局回應，因童玩節延長開園時間並推出星光票，來訪遊客多數選擇留宿宜蘭，並開車順遊其他景區，因此自駕客占多數，客運業者考量回程直達車搭乘需求及評估載運效益後，以加開園區到羅東轉運站的班次因應，方便遊客轉乘北返。

    園區至羅東轉運站 增回程班次

    文化局指出，對於選擇搭乘專車遊客，童玩節也推出票價優惠措施，民眾可享原票價折扣五十元，今年透過官方網站、臉書粉專等管道加強宣傳，鼓勵民眾使用，紓解交通也落實節能減碳。

    對於自駕占比高，黃姓遊客說，童玩節位於冬山河親水公園，地點明確，園區停車空間友善，因帶孩子及攜帶戲水設施出遊，自駕是最好選擇，戲水後可直接上車，前往下一處景區遊玩。

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