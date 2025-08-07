基隆七堵自強橋頭橋下 設機車考照練習場

基隆市七堵區自強橋頭高架橋下設置機車考照練習場，今天起開放。（記者盧賢秀攝）

2025/08/07 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕暑假是學子考機車駕照的旺季，在議員爭取下，基隆市政府在七堵區大華一路自強橋頭高速公路橋下，設置了一座和監理站一樣的標準考照練習場，今天起開放使用，要考機車駕照的民眾可以自由練習，青少年則須由家長或領有駕照的親友陪同。

基隆市機車考照練習場除了駕訓班之外，只有中正公園十八羅漢洞停車場，原本是民眾自行畫設，幾年前多名議員出資畫設，但乏人管理；今天啟用的七堵機車考照練習場是首座公家設置的練習場。

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七堵區自強里長張仁化說，自強橋頭中山高橋下的空地原是老人運動休閒場所，受長期有街友在此喝酒、睡覺，影響而封閉；經市議員郭美秀和張耿輝建議後，市府改設機車考駕照的練習場，由里辦公處管理，他將請志工協助。

張仁化說，暑假有很多青少年要考照，在高架橋下練習很安全，但提醒要由家長陪同練習，也設有家長休息區。

市府交通處表示，考照練習場今天起開放，每天上午九點到下午五點開放，因靠近民宅，提醒民眾練習時注意音量，以免影響周邊安寧。

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