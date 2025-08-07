為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    西門町「彩虹地景」改善 市府︰15日前完工

    台北西門町捷運站六號出口彩虹地景，近期被發現不見了，台北市政府觀光傳播局昨說明，目前進行彩虹地景改善工程。（記者孫唯容攝）

    台北西門町捷運站六號出口彩虹地景，近期被發現不見了，台北市政府觀光傳播局昨說明，目前進行彩虹地景改善工程。（記者孫唯容攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕外國觀光客打卡熱點之一的台北西門町捷運站六號出口彩虹地景，近期被發現不見了，不少遊客撲空，只見一片柏油路面，讓不少遊客、商家失望；台北市政府觀光傳播局昨說明，目前進行彩虹地景改善工程，未來地景上的「TAIPEI」字樣會轉向，讓遊客拍照時可以輕鬆同框西門町商圈；預計八月十五日前完工。

    西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，彩虹地景經過風吹日曬雨淋，出現剝落，七月八日開始進行改善工程；完成後，「TAIPEI」字樣將從面對成都路轉向，換個方向，可以在彩虹地景拍照就可以拍到西門町，換個樣子更能吸引民眾。

    觀傳局說明，「TAIPEI」地景重繪，配合新工處路段銑鋪施工，需間隔十四天才可重繪上漆，又因近期遇多雨影響，預計八月十五日前完工。也說明地景維護，原則每季清洗一次，視掉色情形重繪上漆；除此之外，為了迎接每年十月在台北舉辦的同志遊行，觀傳局不僅重繪六號彩虹，也將於十月推出Color Taipei系列活動，包含創意的彩虹觀光巴士遊程，以及與旅宿、酒吧業者合作等，持續推動台北彩虹觀光及夜經濟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播