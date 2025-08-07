西門町「彩虹地景」改善 市府︰15日前完工

台北西門町捷運站六號出口彩虹地景，近期被發現不見了，台北市政府觀光傳播局昨說明，目前進行彩虹地景改善工程。（記者孫唯容攝）

2025/08/07 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕外國觀光客打卡熱點之一的台北西門町捷運站六號出口彩虹地景，近期被發現不見了，不少遊客撲空，只見一片柏油路面，讓不少遊客、商家失望；台北市政府觀光傳播局昨說明，目前進行彩虹地景改善工程，未來地景上的「TAIPEI」字樣會轉向，讓遊客拍照時可以輕鬆同框西門町商圈；預計八月十五日前完工。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，彩虹地景經過風吹日曬雨淋，出現剝落，七月八日開始進行改善工程；完成後，「TAIPEI」字樣將從面對成都路轉向，換個方向，可以在彩虹地景拍照就可以拍到西門町，換個樣子更能吸引民眾。

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觀傳局說明，「TAIPEI」地景重繪，配合新工處路段銑鋪施工，需間隔十四天才可重繪上漆，又因近期遇多雨影響，預計八月十五日前完工。也說明地景維護，原則每季清洗一次，視掉色情形重繪上漆；除此之外，為了迎接每年十月在台北舉辦的同志遊行，觀傳局不僅重繪六號彩虹，也將於十月推出Color Taipei系列活動，包含創意的彩虹觀光巴士遊程，以及與旅宿、酒吧業者合作等，持續推動台北彩虹觀光及夜經濟。

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