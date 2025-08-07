大稻埕煙火秀登場 「萬紫埕紅」點亮夜空

二○二五大稻埕夏日節 昨天登場，首場煙火秀主題為「萬紫埕紅」。（記者劉信德攝）

2025/08/07 05:30

紫色與五彩漸層煙火交錯 分4大段落營造浪漫氛圍

〔記者孫唯容／台北報導〕「大稻埕夏日節」昨於大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，展開為期廿五天的活動，連續四週的週三晚間都有煙火秀；昨首場煙火秀主題為「萬紫埕紅」，以紫色與五彩漸層煙火交錯綻放，象徵大稻埕融合歷史底蘊，周邊交通還算順暢，但在接近活動開始的七點左右，鄰近水門的部分路段，人潮、車潮卻有「卡住」的現象。

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水門部分路段 人、車潮「卡住」

台北市長蔣萬安上任後，二○二三年首度擴大以帶狀舉辦「大稻埕夏日節」，為期五十一天，造成周邊交通壅塞，民怨不少，隔年縮短時間為期約一個月，也加強交通宣導，壅塞狀況有所改善；今年延續去年做法，在捷運出口就有明確標示引導民眾到會場，大路口也安排人員舉牌引導方向。

記者觀察，晚間六時左右周邊交通狀況正常，近七時，人潮開始湧現，越接近水門人潮越多，部分路段出現人潮、車潮互相卡住的情況，交通大致順暢。

13、20日 還有主題煙火秀

觀傳局表示，為降低對周邊交通影響，加派警力及義交加強疏導，透過各局處協力、依活動周邊交通狀況機動調整交管範圍疏導人流；八月十三日、廿日還有兩場週三主題煙火秀，當晚七時到九時卅分將實施周邊交通管制。

千發煙火升空 長達300秒

首場煙火秀由台北市政府副秘書長俞振華、觀光傳播局長余祥與台北市吉祥物熊讚主持開幕，與現場民眾一起欣賞千發煙火璀璨升空；首場主題「萬紫埕紅」的煙火秀，長達三○○秒，共分為四大段落，百鳥雷鳴煙火揭幕，搭配變色雙層菊花煙火打造光影交錯的夢幻場景；中段為七彩流瀑煙火與星空點綴煙火，營造柔和詩意的浪漫氛圍。

最後的高潮橋段是大面積紫色煙火結合六吋W型煙火與八吋冠菊煙火同時綻放，氣勢磅礡、視覺爆發；最後是特殊響笛煙火齊發、金色瀑布煙火緩緩落下，為整場演出畫下璀璨又華麗的句點。

大稻埕首場煙火秀「萬紫埕紅」，象徵大稻埕融合歷史底蘊。（記者劉信德攝）

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