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    《改善YouBike難借還》台大校園 導入電輔調度車

    台北市交通局及微笑單車昨試辦啟用兩輛電輔微型三輪車調度，每天可增加調度八百台單車。 （記者董冠怡攝）

    台北市交通局及微笑單車昨試辦啟用兩輛電輔微型三輪車調度，每天可增加調度八百台單車。 （記者董冠怡攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市公館地區YouBike站點密集，台灣大學校園內就有五十九站，單日租借量約一．五萬次，但學生上下課尖峰仍常無車可借、無位可還，學生受訪表示借到車的機率約一半，要碰運氣；台北市交通局及微笑單車昨試辦啟用兩輛電輔微型三輪車調度，每天可增加調度八百台單車。台大總務長廖文正表示，成效如何待開學後觀察。

    廖文正表示，台大校園YouBike二．○使用率高，學生常面臨早上八點前還車站點過度集中；九點至下午四點課間移動無車或無位；四點及傍晚六點後，校內場站沒車可借的狀況。透過電輔微型調度車提升機動性，搭配站點調整，是否能改善借不到、還不了的情況，尚待開學後觀察。

    交通局長謝銘鴻指出，電輔微型三輪車以在封閉空間使用為主，投入台大女九舍、社會系館等還車熱點，與鹿鳴堂、第二行政大樓、椰林小舖等借車熱門站點間的YouBike調度，提升通行安全、降低空氣污染，符合綠色環境的形象，若試辦成功，有機會擴大至其他校園。

    微笑單車總經理何友仁說明，原有四輛貨車在台大進行調度，量能不足，加上部分站點道路狹小難以進入，由電輔微型三輪車補足；預計先觀察半年，再依實際需求評估增加數量。

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