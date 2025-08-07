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    首頁　>　生活

    北市YouBike見車率 21％站點未達9成

    2025/08/07 05:30

    傷害保險單月投保率8成5 且未納入單次租借者 審計處指示改善

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市YouBike租借快速成長，根據微笑單車統計，二○二三年四千六百萬次，二○二四年已成長到六千五百萬次，但公共自行車傷害保險單月投保率僅八成五，且未納入單次租借者；整體見車率達九成，但仍有二成一的站點見車率不到九成，審計處決算報告指出，站點及配置與調度的情形有待改善。交通局回應，已請廠商優化調度作業及開發投保介面，預計年底前上路。

    人潮密集區 見車率7成4

    審計報告根據去年八月資料指出，北市YouBike共有一四五○站、二萬一五一五輛，整體見車率（站上有車時間／服務時間）達九成三；但營運中的一四四三站中，有三一七站見車率未達九成，占二成一，排除學生租還車頻率較多的校園站點，市區內捷運站出口或人潮密集區十四站，集中於信義、中山、松山、大安及中正五區，平均見車率七成四至七成九，又以信義區佔七處最多，集中在百貨商圈周邊。

    部分站點 未能及時調度車輛

    報告中也指出，早上七點至九點、下午五點至七點的交通尖峰時段，市區有六十三站平均見車率介於五成九至八成九之間，顯示部分站點未能及時配置、調度車輛供租借。此外，公共自行車傷害險投保率，從二○二三年一月的四成八，去年九月已上升到八成四，但去年九月使用的六一三萬人（車）次，仍有九十三萬人（車）次未投保，佔比一成五；其中單次租借綁定信用卡支付未納投保範圍，也被要求檢討。

    交通局表示，持續增加調度人力、擴充車輛及站點規模改善，目前全市見車率已九成三、投保率約九成，全國都未對單次租借納保，經詢問各縣市後皆同意納保，已請微笑單車開發投保介面，預計年底前上路。

    交通局︰開發投保介面 年底前上路

    大安、文山區市議員曾獻瑩認為，車輛不會自然回流，得靠貨車載運補車，廠商應加強調度量能，或普及站點至可自然流動；他也提到，台大校園導入電輔微型三輪車支援調度，做法折衷有創意且較環保，但若只能在封閉空間運作，還是會受限，有待觀察滾動調整。

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