高雄古蹟 「六燃丁種宿舍」週末開放

高雄市定古蹟「六燃丁種宿舍」本週末起開放，免費參觀。（記者葛祐豪攝）

2025/08/07 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油宏南宿舍擁有復古日式老建築群，其中一棟市定古蹟「六燃丁種宿舍」經過整修後，將於本週末開放免費週末，重現戰後煉油廠職工家庭的日常風貌，讓北高雄多了一處歷史文化亮點。

重現戰後煉油廠職工家庭日常風貌

目前變身為台積電的中油高雄廠，日治時期是台灣總督府日本海軍第六燃料廠，緊鄰廠區的宏南宿舍群，面積約卅九公頃，興建於一九四○年代，採日式木構建築，呈現整齊的棋盤式街廓，戰後由中油接管，作為主管級宿舍。

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宏南宿舍有許多老樹、鳥類，被網友稱為「拍婚紗的私藏景點」，其中一棟位於宏毅一路五巷二、四號的雙併宿舍，是極少數仍保有完整形式的職工宿舍，二○一四年被指定為市定古蹟，現名「六燃丁種宿舍」。

中油為保存這段珍貴文化記憶，歷經數年考察與設計，依循古蹟修復原則，修建「六燃丁種宿舍」，保留建築本體風貌，盡可能貼近昔日生活樣貌；同時委由科工館營運，八月九日將正式開幕，當天安排「抓碳」、「加壓氫氣」互動體驗。

中油強調，此次復原多處宿舍內部陳設，如廚房、起居間、孩童房與戶外洗衣場景，並以互動式影音與史料，重現戰後煉油廠職工家庭的日常風貌，包含居民口述歷史影片、修復前後對照圖像等資料，讓民眾了解「六燃」歷史與中油人特殊的廠宿合一文化。開放時間為每週二至週日。

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