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    小港林園線石化專區站 高捷：高架較經濟安全

    捷運紅線延伸小港林園線

    捷運紅線延伸小港林園線

    2025/08/07 05:30

    若改地下化 需穿越高屏溪長達2.5公里隧道 施工、營運風險都很大

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市石化產業總工會基於公安及產業發展，訴請捷運「東港林園線」林園石化專區段改地下化！高市捷運局指出，地下化須穿越高屏溪、二．五公里隧道施工風險極高，高架段經濟可行，也兼顧工程與營運安全。

    RL17站串接東港 成為東港林園線

    捷運小港林園線是捷運紅線延伸，全長約十一．五九公里，北起高捷紅線R3站，以地下隧道往南推進，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，共規劃六地下車站及一高架車站（最末端RL7站），原核定經費五三三億元（因物價波動需再增加），後續與屏東東港捷運串接為東港林園線。

    議員認限制石化設備更新 工安難應變

    市議員邱于軒表示，東港林園線採高架方式、穿越年產值高達一．五兆的林園石化區上方，讓廠商面臨禁建範圍、設備更新等限制；民眾則遭遇萬一有工安意外時，疏散距離過小、緊急應變施行困難等可能。

    她提到林園各級民代和在地石化廠商都疾呼，為兼顧安全應將東港林園線全面地下化，但高市府和屏東縣府互踢皮球，遲不回應，目前已完成萬人連署郵寄總統府，希望中央部會回應！

    高架工程 經費較合理、進度可控

    捷運局說明，地下化方案涉及穿越高屏溪長達二．五公里隧道段、施工風險極高，後續營運將造成重大挑戰與風險，目前已核定的高架銜接型式工程風險低、經費較合理、進度可控。

    針對安全問題，捷運局指出，小港林園線綜合規劃報告及環評階段已提出完整防護機制，包含耐震橋墩、防爆防火複層結構牆板材料、區段防護隔離設計等措施，獲行政院與環境部核定，未來屏東延伸線將比照相同安全標準，確保捷運與產業安全。

    小港林園線持續動工中，圖為工區內通風豎井鋼筋籠製作狀況。（翻攝捷運局官網）

    小港林園線持續動工中，圖為工區內通風豎井鋼筋籠製作狀況。（翻攝捷運局官網）

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