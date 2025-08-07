蘭嶼高中招代理教師 大學畢業可報考

2025/08/07 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東許多國高中再陷招師困境，蘭嶼高中本年度開出高中數學科參加教育部全國正式教師聯合教師甄選，結果沒人報到，轉招代理教師還進入第三階段，這狀況發生在市區與偏遠國高中皆有之，只是程度上不同，許多地方家長或教職員也到處發文，徵求老師前來教育台東子弟。

有家長抱怨，「網上很多人喜歡台東的風景，徵個老師就不見人影」。蘭嶼高中在國教署聯合甄選卻沒人報到，目前靠學校自己招師已進入第三階段，也就是只要大學畢業即符合報考資格，但依然沒人報名。

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校長連紋乾說，蘭嶼的交通、環境確實不便，也已讓一大部分人打消前來念頭，又因蘭中進行實驗教育，教學內容並非照本宣科、需與耆老備課以符合當地文化，因此教書的老師會比其他學校辛苦，「來教書要有愛，但有心就不覺得難」。

到蘭嶼高中代課，第一年還有每月約九千八百元離島加給，學校也供宿舍，每天張眼就是美景、地方純樸，教學需融入地方文化一事，顯然當地族人任教更得心應手。只讓連紋乾無語的是，曾鼓勵成績不錯的學生讀師校、返鄉教學，未料學生卻答「不要，現在的學生太難教」。

今年蘭中尚缺餐飲科二名、數學科一名，國中部英語科一名，共計四名代理教師。連紋乾說，再招不到人，可能就找島上的餐飲業者到校兼職，其餘就再找現有師資分擔。

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