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    竹崎義仁吊橋 基座護岸流失封閉

    竹崎義仁吊橋基座護岸流失裸露。 （記者蔡宗勳攝）

    竹崎義仁吊橋基座護岸流失裸露。 （記者蔡宗勳攝）

    2025/08/07 05:30

    〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉義仁村與灣橋村間跨越牛稠溪的義仁吊橋，可供機慢車通行，是義仁村、義和村與灣橋村民往來捷徑，因○七二八豪雨，吊橋基座護岸被洪水沖刷流失裸露，有安全疑慮，當晚七點封橋禁止通行；竹崎鄉長曾亮哲表示，公所將爭取經費改善，早日恢復通行。

    吊橋封閉後，許多鄉親無法通行，只能繞道，頗感不便；曾亮哲說，義仁吊橋早年是由地方自籌經費興建，期間由嘉義市嘉邑行善團協助修繕，公所負責養護，嘉義縣政府曾加強安全結構，但本次因大豪雨，造成吊橋有安全疑慮。

    日前立委陳冠廷、立委蔡易餘辦公室人員、第五河川分署、議員江季珍、竹崎鄉民代表會主席陳宏吉等與鄉公所會勘研商，初步共識由第五河川分署進行護岸保固工程，避免吊橋基座流失；吊橋修繕工程費用由鄉公所提報○七二八豪雨災後重建工程，爭取中央經費，強化義仁吊橋安全性。

    另，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所昨在嘉義縣舉辦工作會議，行政院政務委員暨指揮官陳金德與縣長翁章梁、立法委員蔡易餘共同宣布，嘉義地區各項住宅修繕與拆除措施，將全面比照台南市標準辦理，中央與地方協力加速重建，協助災民早日復原家園。

    竹崎義仁吊橋基座護岸流失裸露，有安全疑慮封閉。 （記者蔡宗勳攝）

    竹崎義仁吊橋基座護岸流失裸露，有安全疑慮封閉。 （記者蔡宗勳攝）

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