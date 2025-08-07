雲林運動中心招商 10月底重開幕

雲林國民運動中心原經營廠商9月底終止合約，縣府已依促參法公開招商，拚10月底前重新開幕。（記者李文德攝）

2025/08/07 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣國民運動中心由縣府委外營運，但因廠商提前解約，近日運動中心陸續公告多項場地、設施停止服務且受理退費。縣府表示，已依《促進民間參與公共建設法》上網招商，估計八月底完成廠商甄選、議約，預計十月重新開幕。

8月底完成廠商甄選、議約

雲林縣國民運動中心是縣內目前唯一一座，斥資三億元打造，具備游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等，縣府委由凱格大巨蛋運動公司營運，但國民運動中心日前公告，地下停車場、游泳池、體適能中心及多項課程停止服務，九月一日起桌球場、綜合球場停止開放，並同時受理各項課程、票券退費。

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縣府教育處長邱孝文表示，國民運動中心二○一九年開幕，隔年疫情影響，經營的運動公司申請展延合約至明年，不過公司因經營方向調整，與縣府協調九月底終止合約，因合約終止時需要返還資產給縣府，因此廠商提前終止服務，以便進行館舍相關修繕復原工作。

教育處表示，已經依法重新上網公開招商，預計八月底完成廠商甄選和議約，待原廠商的合約終止後，考量新廠商需點交、籌備重啟時間，預計趕在十月底前重新開幕。

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