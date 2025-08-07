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    雲縣府淹水救助金 提高至1萬

    水林鄉因豪雨，初步盤點有三五○戶住家淹水。 （水林鄉公所提供）

    水林鄉因豪雨，初步盤點有三五○戶住家淹水。 （水林鄉公所提供）

    2025/08/07 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕中南部豪雨，雲林縣府初步盤點縣內約有七百戶淹水，考量民眾災後復建，縣府社會處決定將地方政府救助五千元的「淹水救助金」提高至一萬元，加上行政院加碼及賑災基金會救助，低、中低收最高可得四萬元金。縣府社會處呼籲，受災戶需於事發卅日內檢附相關資料到當地公所辦理。

    加上政院2萬 一般戶可領3萬

    縣府社會處長林文志表示，目前開放受災戶申請淹水救助金，原規定淹水五十公分以上一般戶可領縣府救助五千元，加上政院加碼兩萬元；低、中低收入戶可領縣府救助五千元，加上政院加碼兩萬、賑災基金會一萬元，考量災後復建花費高，因此決定將縣府救助增至一萬元，換算下來一般戶最高可領三萬元，低、中低收入戶最高一戶可領四萬元救助金。

    蔬菜每公斤均價53元 創新高

    連日豪雨，雲林縣多數菜園慘遭淹沒，供應量減少。西螺果菜市場董事長蔡德福說，近日進貨量縮減近半，市場供不應求，蔬菜每公斤均價已突破五十元大關，昨天還站上五十三元左右，是今年新高，氣候若穩定，預計月底菜價可望回穩。

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