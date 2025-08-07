無法備援供電 風災掀漁電共生缺陷

丹娜絲颱風重創中南部地區，重災區更停電長達一週，暴露「漁電共生」無法備援供電缺陷。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2025/08/07 05:30

立委籲將綠能納入災防體系

〔記者陳政宇／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，台南七股沿海災區更停電長達一週，漁損約五．三億元。民進黨立委郭國文、鍾佳濱昨召開記者會直指，最大主因是停電，養殖池水車無法打氣供氧，暴露「漁電共生」制度性缺陷，光電案場近在咫尺，卻無法提供備援供電，毫無韌性、無法落實真正共生，呼籲將綠能納入災防體系，強化能源抗災韌性。

風災凸顯「漁電共生」失靈，郭國文說，政策未真正落實「共生」，反而將魚塭視為單純的發電載體，只求KPI，不顧地方生產與生活所需；沿海養殖漁業發展倚賴穩定供電，當十六級強風摧毀電線桿導致無法併網時，漁民眼前望著頭上的光電板，卻苦無一瓦電可用，形成極大反差。

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規劃儲能設施、共享電力

郭國文建議，光電運用在災害備援上已有案例，但多半是在偏遠山區；另外若要新增儲能設施、共享電力，雖然技術上可行，但在光電案場設計之初就需先規劃。

鍾佳濱也呼籲，政府應以光電、儲能和微電網三個選項，推動平時售電、災時供民的模式。並同時鼓勵業者與地方政府簽訂「災後供電協議」，將能源韌性納入ESG（環境、社會和公司治理）評比與獎補助條件。

環團提醒，過去大家較著重於山區電網的災害應變設計，但這次風災導致濱海大規模電力與通訊中斷，當地也會瞬間成為孤島，希望藉由此次風災經驗立即補強，避免災難重演。

經濟部及農業部官員回應，將共組專案輔導台電及漁電共生戶建設儲能裝置，以利災情時可以進行備援，也可與行動儲能設備互相支援，加強抗災韌性。

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