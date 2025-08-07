南市風災屋損經媒合修繕 保固2年

台南災後復建，房屋修繕、拆除都有補助。（記者楊金城攝）

2025/08/07 05:30

災後復原前進指揮所再補助3.5億 清運拆除及修繕營建廢棄物

〔記者楊金城、洪瑞琴／台南報導〕行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」與台南市政府加速丹娜絲颱風災後屋損修繕，指揮官陳金德昨天宣布補助南市府三億五千萬元，清運拆除、修繕的營建廢棄物，台南市副市長葉澤山為提高受災戶與政府媒合的營造廠商簽約修繕意願，宣布提供二年保固的「售後服務」。

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各大學出動工班 協助後壁災戶修繕

陳金德也宣布台南後壁區另由教育部協調高雄醫學大學、中山大學、正修科大、成功大學和台南大學出動工班，協助災戶修繕、拆除。

17日前與媒合廠商簽約修繕 補助2萬

台南市至今受理屋損慰助金申請二萬八○二七件，屋損超過廿平方公尺以上的約一萬二千件，其中低收、中低收入戶有一○九七戶，陳金德說，除了屋損慰助金，低收入戶和中低收入戶修繕由中央買單，災戶在八月十七日前與政府媒合的廠商簽約修繕，加碼補助二萬，受災戶拆除也有補助，九月底前自行雇工補助拆除費二萬，政府媒合工班拆除由政府負擔，還有修繕廠商上工獎勵金。

9月底前自行雇工拆除 補助2萬

陳金德說，台南市洽定一三三家廠商投入災區修繕，受災戶登記媒合意願有八四二戶，接洽安排媒合中五○四戶，完成簽約四十七戶，施工中六戶，包括慰助金、修繕、拆除補助、民眾簽約獎勵金、上工獎勵金、清運廢棄物等政府五大協助方案，十七個責任區公所務必向災戶說明，並設置廢棄物暫置場，加速復建。

葉澤山指出，受災戶找政府媒合的優質營造廠商修繕有保障，連工帶料也有參考統一價，南市府並將提供二年保固售後服務，找廠商負責維修，請民眾放心。對於二千多戶拆除，行政院也同意負擔拆除費用補助，由環保局清潔隊、公所清運。

此外，鹽水區分配的十一家營造廠商，認養八戶低收入、中低收入戶免費修繕，昨天開工。包括慈濟基金會、勞工局做工行善團、企業認養、台灣營造同業公會、芥菜種會也都分頭為弱勢戶免費修屋；工務局在北門國小玉湖校區與蚵寮國小雙春校區設置臨時安置所，可供廿戶入住。

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