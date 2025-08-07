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    頭前溪又挖出廢棄物 竹市議員促開罰

    新竹市頭前溪景觀廊道工程進行整地，持續挖出廢棄物大秘寶，其中有賓士車廠的維修單據數袋。（記者洪美秀攝）

    新竹市頭前溪景觀廊道工程進行整地，持續挖出廢棄物大秘寶，其中有賓士車廠的維修單據數袋。（記者洪美秀攝）

    2025/08/07 05:30

    發現車廠大量廢棄維修單據

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府獲中央經費五千五百萬元，補助進行頭前溪左岸千甲水源最後一塊景觀廊道拼圖工程，近期整地時在台六八線橋下閒置空間，繼上週挖出底下埋著超過十五年的各類建築廢棄物大秘寶後，市議員曾資程昨指出，前天傍晚工程人員再度挖出各種廢棄物，其中包括賓士進口車廠的廢棄維修紙張單據，數量驚人，質疑這些廢棄紙張是被偷倒埋在該處，他要求環保局應追查並開罰，若是清運業者偷倒，也應加重開罰。

    竹市環保局表示已蒐證，會持續追查，並進行後續處置，若追查到行為人，一定會開罰。

    曾資程說，頭前溪千甲廊道景觀工程上週一開挖就挖出十幾年前的廢棄物，數量驚人及誇張，連選舉看板和廢棄垃圾及輪胎都有，當時他就要求市府與設計監造單位要控管施工品質與廢棄物流向，避免發生任何掩埋污染的情事，沒想到昨天再開挖，繼續挖出大秘寶，廢棄物竟是鄰近頭前溪左岸的賓士車廠廢棄維修單據，厚厚數袋，顯示是被任意丟棄的廢棄物，由於裏面有許多車主的個資資料，他認為背後的偷倒者不單純，要求環保局趕緊蒐證及保存紀錄，同時應趕緊追查背後可能的偷倒者開罰。

    要求環局妥善處理勿枉勿縱

    曾資程說，之前環保局就曾對大型賣場偷排污水開罰一百多萬，也曾對寵物公司亂倒廢棄物開罰，如今找到車廠的廢棄紙張單據，他要求環保局也應勿枉勿縱，該罰就罰，且要妥善處理這些廢棄物，絕不能縱放偷倒廢棄物的惡劣行徑，且要追查背後的偷倒者。

    新竹市頭前溪景觀廊道工程進行整地，持續挖出廢棄物大秘寶。（記者洪美秀攝）

    新竹市頭前溪景觀廊道工程進行整地，持續挖出廢棄物大秘寶。（記者洪美秀攝）

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