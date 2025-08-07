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    《淨零排放倒退嚕》桃市電動公車 4年從56輛減剩7輛

    桃園市區公車電動公車比例不到一％，市區重要道路公車幾乎全部是柴油車。（記者謝武雄攝）

    桃園市區公車電動公車比例不到一％，市區重要道路公車幾乎全部是柴油車。（記者謝武雄攝）

    2025/08/07 05:30

    市區占比六都之末 審計處要求檢討改善 研議配套措施

    〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕行政院二○二二年公布「台灣二○五○淨零排放及策略」，訂定今年電動運具成長目標卅五％以上，及二○三○年市區公車全面電動化、打造友善電動車使用環境，豈料桃園市電動公車從二○二○年五十六輛減至去年七輛，在市區公車占比從六．七一％降至○．八七％，為六都之末，被審計部桃園市審計處在去年度總決算審核列入檢討，要求改善並研議配套措施。

    市府交通局公共運輸科長林宗漢昨表示，現有七輛電動公車年底淘汰，業者去年下單一三六輛新車，這個月到十一月陸續交車，年底前比例達十七％，今年下單一三七輛預估明年到貨，屆時將達卅四％。

    市府︰去年下單136輛 11月前陸續交貨

    林說，推動電動公車最大的問題是供不應求，業者下單後，要一年以上才能拿到新車，為提高客運業者購車意願，市府預計二○二七年前在桃園體育館、中原營區與龍潭、八德、A21、埔頂等轉運站及廣一停車場，建置廿處電動公車充電樁。

    總決算報告提到六都電動公車總數一六七九輛，台北七三五輛為最多，接著是高雄三一○輛、台中二六七輛、新北二四四輛、台南一一六輛，桃園七輛敬陪末座。

    另，市府前年起推動「靜桃計畫」，統計已攔檢告發超過四千輛車，民眾對噪音陳情比率下降卅二．九％，整體市區環境音量降低六分貝，但審計處指到去年十月底，市府投入廿七套聲音照相科技執法設備，執行五三七○場次、累計拍攝噪音事件十三萬餘件，卻僅告發六一八件，部分屢遭陳情地區尚未納入稽查攔檢與執法地點。

    環保局說明，告發率當時偏低主因是運用科技系統搭配噪音計使用，至於噪音熱點取締地點選擇、人力投入、稽查頻率等，都是全國最高，應無遺漏狀況。

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