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    雨狂炸路破損 彰化道路多坑洞

    公路局彰化工務段派員冒雨修補省道坑洞。（彰化工務段提供）

    公路局彰化工務段派員冒雨修補省道坑洞。（彰化工務段提供）

    2025/08/07 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連日大雨，省道、縣道與鄉鎮市區道路不少路面被雨水「炸」出坑洞，接連傳出有汽車輾過底盤受損、機車族摔車事件，前天一位民眾騎機車行經花壇鄉環山路時，就因輾過坑洞，當場連人帶車摔倒在地。公路局彰化工務段長廖志彬表示，降雨期間車輛行駛於路面易產生坑洞，他們已加強巡查修補，以維護用路人行車安全。

    日前彰化縣連續多天大雨，伸港鄉濱海防汛道路被大雨狂炸出大大小小的坑洞，汽、機車族雨中行經該路段不慎輾過坑洞，造成底盤或車輪破損，縣議員賴清美實勘，發現沿線有近二十個坑洞，最大的直徑達三十公分，由於下雨坑洞積水，完全看不出來坑洞深度，縣府派員修補，並放置三角錐示警。

    縣府工務處指出，近期因持續降雨，導致縣內多條道路路基浸水，承載力降低而產生局部破壞，目前已聯繫各權管單位，針對破損坑洞部分先行修補，用路人如果發現道路破洞，請小心慢駛，避開破損路面。

    除縣道外，連日來省道台一線、台六十一線、台十七線、台十九線與台七十四甲線東外環道等路面也出現不少坑洞；彰化工務段長廖志彬指出，已要求廠商加強巡查，只要有發現破洞立即進行填補。

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